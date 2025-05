(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Elezioni, Durigon: per Lega Taranto risultato Tacente grandioso

Roma, 27 mag. – “Il primo ringraziamento è per i nostri dirigenti e i sostenitori che hanno permesso alla Lega di centrare l’obiettivo di radicarsi con molti amministratori eletti e guardare al futuro nell’ottica di una sempre maggiore presenza sui territori, continuando in un percorso di crescita che sta dando già i suoi frutti. Penso a Lamezia, dove il candidato sindaco Murone arriva al ballottaggio, con la lista che raggiunge il 9%. Il secondo ringraziamento è per Francesco Tacente che a Taranto ha ottenuto un risultato grandioso, con la Lega che è risultata grande protagonista, indiscutibilmente punto di riferimento per chi si riconosce nei valori da sempre del centrodestra e i numeri ce ne danno atto. Essere arrivati al ballottaggio è sicuramente un traguardo importante. Ora però bisogna mettersi subito a lavorare per riportare i nostri alleati nell’alveo naturale del centrodestra, per ricostruire la coalizione che solo unita può risultare vincente e fare grandi cose per Taranto, dando forza alla filiera Governo-Regioni-Comuni e replicando anche sui territori le buone politiche messe in campo in questi primi anni”.

Lo dichiara il vicesegretario della Lega Claudio Durigon.

