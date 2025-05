DOMANI AL TEATRO CORDOVA DI PESCARA IL DEBUTTO DELLA PRIMA ORCHESTRA INCLUSIVA D’ABRUZZO

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 COMUNICATO STAMPA

POP-INCLUSIVE: DOMANI, MERCOLEDÌ 28 MAGGIO,

AL TEATRO CORDOVA DI PESCARA

IL DEBUTTO DELLA PRIMA ORCHESTRA INCLUSIVA D’ABRUZZO

Pescara, 27 maggio 2025 – Il nome è Pop-Inclusive ed è la prima orchestra inclusiva d’Abruzzo, che debutterà ufficialmente domani, mercoledì 28 maggio alle ore 21:00 al Teatro Cordova.

“Un progetto straordinario, promosso da ENDAS Abruzzo e finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, che mette insieme ragazzi con bisogni educativi speciali e musicisti professionisti, unendo formazione musicale, inclusione sociale e crescita personale”, dice Simone D’Angelo in rappresentanza di Endas Abruzzo. L’iniziativa fa parte del cartellone cittadino del Maggio dei Libri, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura e coordinato dal Comune di Pescara, attraverso l’assessorato alla Cultura guidato da Maria Rita Carota.

Il percorso ha coinvolto i giovani partecipanti in attività di avvicinamento alla musica, prove individuali e di gruppo, affiancati dai maestri Simone Pavone, Marco Vignali, Tony Santo e Luca Ricordi, con la collaborazione dell’Associazione Regionale Down Abruzzo, guidata Antonietta Fusco, che ha ospitato gran parte degli incontri laboratoriali.