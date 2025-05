(ARC) Eventi: Scoccimarro, volontari sono anima Trieste Spring Run

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

Trieste, 27 mag – “? bello condividere questa occasione di

festa assieme a tutti coloro che rappresentano l’anima e

l’essenza della Spring Run: volontari, atleti, simpatizzanti,

sponsor. La Regione continuer? a sostenere la crescita di questa

manifestazione che sta avendo un impatto straordinario sul

territorio, per la sua capacit? di unire l’aspetto agonistico con

quello sociale e aggregativo nella cornice unica del lungomare

triestino”.

Sono le parole con cui ieri sera l’assessore regionale alla

Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha portato il saluto della

Giunta alla festa finale della Trieste Spring Run, che ha

coinvolto l’intera macchina organizzativa dell’evento podistico.

Come ? stato ricordato nel corso degli interventi, l’edizione

2025 ha visto complessivamente la partecipazione di quasi 10mila

persone tra la mezza maratona e la Family Run non competitiva,

provenienti da ben 50 nazioni. L’obiettivo per il prossimo anno ?

di alzare ulteriormente l’asticella, puntando anche alla

reintroduzione della distanza della maratona in occasione del

trentesimo anniversario della prima storica edizione.

Tra i numerosi presenti alla serata anche il sindaco di Duino

Aurisina (dove ha avuto luogo la partenza della 21 km) Igor

Gabrovec e i presidenti Emilio Porto (Apd Miramar, societ?

organizzatrice), Pompeo Tria (Trieste Atletica), Massimo

Patriarca (comitato regionale Fidal) e Gabriele Cont (Fondazione

Burlo).

