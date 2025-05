CS ABRUZZO-AMMINISTRATIVE, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

*ABRUZZO-AMMINISTRATIVE, VERRECCHIA (FDI): FRATELLI D’ITALIA PROTAGONISTA

DEL CAMBIAMENTO, IL TERRITORIO CI PREMIA*

*”Queste elezioni amministrative stanno dando un segnale chiaro: Fratelli

d’Italia è il motore del cambiamento, il punto di riferimento per una

politica concreta e radicata sul territorio. I risultati ottenuti nei

comuni abruzzesi confermano la crescita costante del nostro progetto e la

fiducia degli elettori nel centrodestra.* *A Sulmona, Luca Tirabassi

conquista la vittoria al primo turno, affermando il primato di FDI nel

comune. A Ortona, Angelo Di Nardo accede al ballottaggio con una coalizione

solida, dimostrando la voglia di progresso e il riconoscimento della sua

credibilità.* *A Bussi, il nuovo sindaco Paolo Salvatore, guiderà la

comunità con competenza e visione e a Carsoli, Loreto Alessandro Marcangeli

avrà il compito di portare un’importante spinta innovativa nel cuore della

Piana del Cavaliere. Questi risultati dimostrano il radicamento profondo

del nostro partito in ogni realtà abruzzese, dal più grande comune al più

piccolo centro. *Questa tornata elettorale segna la fine del civismo e il

ritorno del protagonismo dei partiti, con Fratelli d’Italia al centro di

questo processo di rinnovamento”.* Lo dichiara, il capogruppo di Fratelli

d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia. *

