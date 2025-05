(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 **Conciliazione Vita-Lavoro, Giani: “Tassello del modello toscano di

Welfare”**

Con un evento in Palazzo Strozzi Sacrati si è concluso questa mattina Vita

Lavoro Toscana, progetto di animazione territoriale per diffondere la

cultura del welfare aziendale e promuovere il bando regionale dedicato alle

imprese.

Più della metà delle imprese toscane dichiara di adottare una misura di

welfare aziendale, mentre una su quattro conosce in maniera puntuale la

relativa normativa e gli incentivi fiscali previsti. L’84% prevede

interventi di flessibilità oraria e il lavoro a distanza trova diffusione

in 4 aziende su 10. Soltanto il 19% delle società accorda benefit per gli

spostamenti casa-lavoro.

Sono alcuni tratti del quadro emerso dall’indagine compiuta presso 400

imprese (di ogni settore produttivo e dimensione) nell’ambito di Vita

Lavoro Toscana, progetto di animazione territoriale per la diffusione della

cultura del welfare aziendale come strumento di conciliazione dei tempi

vita-lavoro – e non solo di benessere aziendale – promosso dalla Regione

Toscana, con il sostegno del Fse+ 2021/2027, e realizzato da un’alleanza

inedita che ha coinvolto tutte le parti sociali più rappresentative.

Vlt si è concluso questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze con

“Conciliazione vita-lavoro, benessere e competitività: le opportunità

del welfare aziendale per imprese, lavoratrici e lavoratori”, evento

finale del tour di 10 incontri e altrettanti laboratori territoriali in

tutte le province toscane, attraverso il quale si è articolato il

progetto.

Centinaia le lavoratrici, i lavoratori e rappresentanti di aziende che

hanno partecipato nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Mentre 85 imprese

“sponsor” hanno condiviso l’importanza della propria esperienza sul

fronte della conciliazione dei tempi vita-lavoro.

L’incontro odierno ha visto gli interventi dei protagonisti di Vlt, case

histories e testimonianze di lavoratrici e lavoratori, che hanno fatto

emergere il valore aggiunto di misure di questo tipo non solo sulla

produttività, ma anche di bilanciare esigenze professionali e bisogni

delle persone, in particolare delle donne su cui ricade ancora oggi troppo

spesso il carico di cura familiare. Alla discussione è intervenuto anche

Stefano Cumer della DG occupazione e affari sociali della Commissione

europea.

Nell’ambito della strategia regionale per le politiche sulla conciliazione

vita-lavoro, Vlt è stata un’iniziativa sperimentale che ha affiancato,

come veicolo di disseminazione, il bando regionale per imprese diretto

all’adozione di piani di welfare aziendale. Il bando, con una dotazione

finanziaria di oltre 7 milioni e mezzo a valere sull’Fse 2021/2027,

resterà aperto fino al prossimo 31 dicembre. Sino ad ora sono stati

finanziati 34 progetti destinati ad oltre 2.800 lavoratrici e lavoratori.

Ulteriori 19 progetti sono in fase di istruttoria.

“Il nostro progetto sul welfare aziendale, che è il primo a livello

nazionale impostato sull’obiettivo di conciliare vita e lavoro, costituisce

uno dei tasselli del più complessivo modello Toscana di welfare, perché

lo consideriamo in una prospettiva di lungo periodo. È un progetto sul

quale vogliamo andare avanti, e continueremo a farlo attraverso la

concertazione con le parti sociali e dandogli sempre più organicità”,

ha osservato il presidente Eugenio Giani. “Farà parte del Modello

Toscana, che già oggi vede tra i suoi capitoli: nidi gratis e libri gratis

sul fronte dell’istruzione, vita indipendente per le persone totalmente non

autosufficienti”, ha proseguito il presidente annunciando l’intenzione di

“aggiungere un nuovo intervento per la popolazione anziana a cui stiamo

lavorando: un bonus badante, perché occorre pensare ai giovani, ma nel

proprio welfare la Toscana deve mirare molto anche a quella che è la

dimensione della terza età che è in grande espansione”.

“Questo progetto di animazione territoriale è da considerarsi

sicuramente una sperimentazione ben riuscita, volta a far conoscere in

tutti i territori toscani una misura a cui teniamo moltissimo: il primo

bando regionale che finanzia progetti innovativi di welfare aziendale,

nell’ottica di favorire una migliore conciliazione tempi di vita – tempi di

lavoro di lavoratrici e lavoratori dipendenti”, ha dichiarato nel suo

intervento l’assessora alla formazione professionale, al lavoro e alle pari

opportunità Alessandra Nardini, introducendo dunque l’appuntamento

conclusivo del progetto di animazione territoriale, spiegando che la Giunta

ha finanziato poi anche misure di conciliazione per lavoratrici e

lavoratori indipendenti

e spiegando i motivi che hanno portato Regione Toscana a mettere in campo

questo bando per le imprese che “è stato concertato in Commissione

Regionale Permanente Tripartita e che ha visto attivarsi, nel progetto di

animazione territoriale, tutte le parti sociali regionali, associazioni

datoriali e organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative

che voglio dunque sentitamente ringraziare”.

“Questo bando – ha proseguito Nardini – nasce dalla consapevolezza, mi

auguro finalmente acquisita, che una maggior competitività di un’impresa

non può e non deve essere raggiunta a scapito della qualità del lavoro,

comprimendo i diritti di lavoratrici e lavoratori ma, al contrario,

assumendo il fatto che una azienda in cui si sta meglio è una azienda dove

si lavora meglio, una azienda che vede migliorare la propria produttività.

Conciliare tempi di vita e di lavoro è un diritto, e deve esserlo per

tutte e tutti. Quasi sempre invece sentiamo parlare di questo tema solo al

femminile, perché ancora oggi viviamo in una società dove, di fatto, il

carico di cura resta quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, senza

un’equa distribuzione tra donne e uomini all’interno della coppia e della

famiglia. Questo rappresenta uno dei fattori determinanti che spiega la

minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, il più frequente

ricorso al part time, se non addirittura l’abbandono del lavoro in alcuni

momenti della vita e dunque anche una minore presenza femminile nelle

posizioni apicali dovuta ad un percorso di carriera più discontinuo e

costellato di ostacoli. Tutto questo ovviamente ha come conseguenza anche

disuguaglianze retributive e pensionistiche. Si tratta di una situazione

assolutamente intollerabile rispetto alla quale le istituzioni, a tutti i

livelli, hanno il dovere di intervenire”.

“Come Regione Toscana – conclude l’assessora – proviamo a farlo in vari

modi, sia innescando quel cambiamento culturale necessario a scardinare

stereotipi e disuguaglianze purtroppo ancora radicate, sia stimolando e

sostenendo economicamente le aziende che scelgono di mettere in campo

azioni a favore di chi lavora, donne e uomini, per consentire una migliore

conciliazione, tema che appunto non riguarda solo le lavoratrici”.

“La giornata di oggi rappresenta il bel traguardo di un grande lavoro di

squadra, che ha avuto la visione di sentire come urgente la necessità di

agire sul piano culturale nelle aziende e tra i lavoratori”, ha detto la

capa di gabinetto della Presidenza Cristina Manetti. Dopo aver ricordato la

vicenda di Luisa Spagnoli, imprenditrice che negli anni ‘30 del secolo

scorso introdusse nell’azienda da lei allora guidata anche un nido

aziendale, Manetti ha tenuto a sottolineare l’obiettivo dell’intervento sul

welfare aziendale messo in campo dalla Regione teso a favorire “un

bilanciamento dei carichi ancora oggi troppo squilibrati sulle donne”.

“VLT – dichiarano i rappresentanti del partenariato – ha consentito non

solo diffusione di cultura e conoscenza ma anche generazione di fiducia e

alleanze, condizioni indispensabili per promuovere un cambiamento duraturo.

Le iniziative del progetto, unendo informazione, ascolto e coprogettazione,

hanno confermato l’importanza di lavorare a livello territoriale, dove le

politiche pubbliche possono incontrare i bisogni reali delle persone e

delle imprese per dare vita a soluzioni su misura. Si conferma la crescente

consapevolezza che la competitività delle imprese passerà sempre più

dalla qualità del lavoro e dal benessere delle persone e che, queste,

potranno essere fortemente correlate all’adozione di azioni di

conciliazione vita-lavoro e a strumenti di welfare. Dalle testimonianze

raccolte è chiaramente emerso che fare conciliazione è possibile ma non

sempre è facile, soprattutto per alcune realtà aziendali e per le imprese

più piccole. E’ emerso anche che fare conciliazione, può essere alla

portata di molte aziende e non richiede, necessariamente, grandi

investimenti. Nostro augurio è che l’esperienza portata avanti con VLT non

si concluda oggi, ma continui a vivere nelle politiche regionali, nelle

azioni delle imprese, e nelle scelte quotidiane di ciascuno di noi. La

conciliazione non è una questione individuale ma riguarda le persone:

tutte”.

A Vlt hanno lavorato in partnership i livelli regionali di Confartigianato

Imprese (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, Confcooperative,

Agci, Confederazione Italiana Agricoltori e Cgil, con il supporto di Cisl,

Uil, Coldiretti, Confapi, Confesercenti, e il patrocinio di Unioncamere

Toscana e delle Camere di commercio territoriali.