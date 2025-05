Comunicato stampa – FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024

* Approvata modifica statutaria

Roma, 26 maggio 2025

L’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS), riunitasi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, a valle dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 3 aprile 2025, ha approvato il Bilancio di esercizio 2024, che ha registrato un utile di 431 milioni di euro, destinando lo stesso come da proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio di esercizio, con la Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2024 del Gruppo FS che presenta ricavi per 16.529 milioni di euro, EBITDA di 2.242 milioni di euro e perdita netta di 208 milioni di euro, è disponibile sul sito http://www.fsitaliane.it.

L’Assemblea ha inoltre deliberato l’approvazione della modifica dello Statuto di FS finalizzata a adeguare il testo al nuovo Modello di Governance del Gruppo in coerenza con il Piano Strategico 2025-2029. Il nuovo Statuto sarà disponibile sul sito internet di FS una volta avvenuto il deposito in Camera di Commercio.