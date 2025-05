(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Approvato A.P. Cassaintegrati

Per promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili, anticipando il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale, la giunta regionale ha approvato l’ Avviso Pubblico #CASSINTEGRATI “”Protezione dei lavoratori a forte rischio di disoccupazione, occupati all’interno di unità produttive regionali e percettori di ammortizzatori sociali, mediante a realizzazione di percorsi di up-skilling e re-skilling”. Ne dà notizia l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo.

L’Avviso è finanziato con le risorse del PO FSE+ Basilicata 2021-2027 per un importo complessivo pari a 6,150 milioni di euro così ripartite: 4 milioni per i progetti rivolti ai lavoratori che provengono da aziende interessate da crisi aziendale ubicate nelle aree di crisi complessa; 2,15 milioni per i progetti rivolti ai lavoratori che provengono da aziende interessate da crisi aziendale all’interno del territorio regionale. La Regione, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute, può rivedere la dotazione finanziaria valutando la possibilità di incrementarla con altre risorse provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali con pari finalità e oggetto.

I progetti saranno presentati dagli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Basilicata e prevederanno percorsi di Up-skilling e/o re-skilling per i lavoratori occupati e, al contempo, percettori di ammortizzatori sociali a causa dello stato di crisi autorizzato dal MLPS per imminente cessazione di attività dell’impresa datrice di lavoro (e per tale ragione a forte rischio di disoccupazione).

I parametri di costo sono individuati nel seguente modo: il costo per la frequenza al corso di formazione sarà calcolato moltiplicando il numero di ore formative effettivamente erogate al singolo lavoratore X 23,99 euro/ora/allievo (Unità di costo standard per formazione di persone occupate approvata dal regolamento delegato UE n. 2023/1676); l’indennità di partecipazione alle politiche attive, nel caso di percorsi di up-skilling è stabilito nella misura di 3.300 euro a lavoratore, mentre con riferimento ai percorsi di re-skilling l’indennità è stabilita nella misura di 4.950 euro. L’allievo avrà diritto alla corresponsione di ciascuna rata mensile a condizione che frequenti almeno il 70% del monte ore mensile previsto dal corso di formazione prescelto.

L’assessore Cupparo sottolinea che le aree di crisi industriale complessa sono composte in Basilicata da 49 Comuni. I processi di transizione ecologica e digitale che stanno coinvolgendo diversi settori industriali, tra cu in particolare l’Automotive – aggiunge – hanno caratteristiche di complessità e rilevanza con pesanti ricadute in termini industriali ed occupazionali. Tali processi hanno generato in Europa delle crisi industriali che richiedono appropriate politiche capaci di aiutare lavoratrici e lavoratori al reinserimento nel mercato del lavoro dopo la loro possibile fuoriuscita per cessazione di attività, una volta esaurito il beneficio degli ammortizzatori sociali. Si rende pertanto necessario intervenire sui lavoratori dell’intera area regionale, a forte rischio disoccupazione, che provengono da aziende che, seppur non strettamente afferenti al settore Automotive, sono interessate da crisi industriale per imminente cessazione o chiusura di attività.

La misura – precisa l’assessore Cupparo – vuole offrire un set di politiche attive per l’occupazione finalizzate alla ricollocazione di lavoratori occupati all’interno di settori produttivi regionali interessati da crisi industriali irreversibili, percettori di ammortizzatori sociali, a forte rischio di disoccupazione. L’obiettivo è quello di garantire un supporto ai lavoratori che si trovano in queste condizioni, i quali intendono avviarsi in percorsi di aggiornamento delle proprie competenze o di riqualificazione, per accrescere le opportunità di ricollocazione in altro contesto lavorativo rispetto a quello di provenienza.