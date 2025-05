(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

GIORNATA DEL SOLLIEVO, MASELLI: «REGIONE LAZIO

IMPEGNATA PER GARANTIRE QUESTO SACROSANTO DIRITTO»

Roma, 25 maggio 2025 – «Su un tema così delicato come il diritto al sollievo occorre enorme sensibilizzazione e la Regione Lazio sta facendo la sua parte. Dopo aver approvato nel 2024 il Piano Regionale per il potenziamento delle reti delle cure palliative e terapie del dolore adulte e pediatrico e l’accreditamento delle stesse per standardizzare i percorsi di cura, il 23 maggio la Giunta Regionale ha approvato il piano di aggiornamento 2025. Il tutto per raggiungere, entro giugno 2026, gli standard richiesti dal DM 77 del 2022. L’attuale offerta della rete regionale, infatti, è di 486 posti letto e 2288 posti domiciliari».

Lo dichiara l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli che ha partecipato all’incontro “Cura e dignità” organizzato all’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, in occasione della ventiquattresima Giornata nazionale del sollievo.

«È fondamentale la collaborazione tra tutto il comparto sociosanitario e il mondo del volontariato, l’associazionismo e il terzo settore, per garantire il diritto al sollievo, integrando sempre meglio i servizi sociosanitari. È fondamentale alleviare il dolore di chi soffre nell’ultimo tragitto della sua vita», conclude l’assessore Maselli.