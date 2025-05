(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Terrorismo MONTARULI (fdi): arresto Lecco ennesimo successo del

Dl sicurezza

“Mentre la sinistra si prepara ad ostacolare ulteriormente in aula il decreto sicurezza gli italiani possono ringraziare questo provvedimento voluto dal Giverno Meloni e che ha reso possibile l’arresto avvenuto a Lecco per propaganda sulla realizzazione di ordigni a scopo terroristico.

Si è fermato un soggetto che avrebbe potuto continuare a formarsi e diffondere informazioni circa le modalità di realizzazione di strumenti capaci di uccidere e determinare stragi.

E’ un fatto essenziale e importante che non sarebbe avvenuto se fosse stato per qualche emendamento delle opposizioni. Ancor più con determinazione alla luce dei fatti emersi portiamo avanti la conversione del decreto che arriva in aula lunedì. I fatti smentiscono tutte le bugie e le illazioni di chi osteggia questo provvedimento: la detenzione e diffusione di informazioni sulla realizzazione di ordigni non e’ una libertà ne’ un’opinione ma un crimine”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

