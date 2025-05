Via Francigena verso la candidatura Unesco. Conferenza stampa lunedì 26

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

Via Francigena, continua il percorso verso la candidatura a patrimonio

Unesco. Lunedì 26 maggio nell’ambito di una conferenza stampa il

presidente Eugenio Giani illustrerà il lavoro compiuto e le prossime

tappe. Insieme a lui, il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco

Palumbo, Luca Bruschi dell’Associazione Via Francigena e il consigliere del

presidente Federico Eligi.

L’appuntamento con i giornalisti è alle ore 10.30 in Sala pegaso di

Palazzo Strozzi Sacarti, piazza Duomo,10.

