Cs Domenica al Museo 1° giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 1° giugno 2025

Domenica al museo nel MuNDA

Il 1° giugno si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura Domenica al museo, che

prevede l’ingresso gratuito a tutti i luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Sarà possibile visitare la sede di Borgo Rivera del Museo Nazionale d’Abruzzo, il bastione est del Castello

cinquecentesco con l’allestimento dello scheletro fossile del mammut, l’Anfiteatro e il Teatro del Parco

archeologico di Amiternum, aperti al pubblico con i seguenti orari:

sede di Borgo Rivera del Museo Nazionale d’Abruzzo dalle ore 8.30 alle 19.30, con ultimo ingresso alle ore

bastione est del Castello dalle ore 9 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18.30;

Anfiteatro e Teatro del Parco archeologico di Amiternum dalle ore 8.30 alle 13.30 (ingresso comunque

gratuito con biglietto separato).

Il biglietto gratuito è unico e valido per la visita nella stessa giornata per l’ingresso alle due sedi museali e può

essere acquisito direttamente in biglietteria oppure sul portale dei Musei italiani al link http://www.museiitaliani.it

o sull’app Musei Italiani, scegliendo la Tipologia di visita Domenica al museo.

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti sulle attività del museo:

http://www.facebook.com/MundaMuseoAQ

http://www.instagram.com/munda_museonazionaledabruzzo

https://www.youtube.com/@MuNDAMuseoNazionaleDAbruzzo



MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – L’Aquila

Largo Tornimparte, 1 | Via Tancredi da Pentima snc, 67100 L’Aquila

