Agrobiodiveristà, un Tavolo ad hoc e una nuova Banca dati

Sala al completo per la Giornata nazionale dell’Agrobiodiversità presso la

Scuola di Agraria dell’Università di Firenze. Saccardi: “Puntiamo sulla

forza della ricerca, della conoscenza e della capacità di fare rete tra

mondo istituzionale e scientifico”

Nasce il Tavolo dell’Agrobiodiversità regionale, un luogo dove poter

scambiarsi informazioni, know-how, analisi e approfondimenti utili a

individuare le migliori tecniche di conservazione e valorizzazione delle

risorse genetiche locali a rischio estinzione.

E’ uno dei risultati emersi durante l’incontro, molto partecipato, che si

è svolto in occasione della Giornata nazionale dell’Agrobiodiversità,

presso la Scuola di Agraria dell’Università di Firenze.

Presieduto dalla vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania

Saccardi, al Tavolo potranno incontrarsi possibili partenariati per la

partecipazione a call su fonti di finanziamento regionali, italiane ed

europee così come si potranno condividere le crescenti difficoltà di

conservazione delle risorse genetiche locali a causa dei sempre più

elevati costi e degli effetti dei cambiamenti climatici.

Il Tavolo sarà il frutto di un protocollo d’intesa che vede 10 firmatari,

oltre alla Regione Toscana, ovvero: ll Dipartimento di scienze e tecnologie

agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’Università di

Firenze; il Dipartimento di scienze agrarie alimentari e agro-ambientali

(DiSAAAa) e il Dipartimento di scienze veterinarie (DSV) dell’Università

di Pisa; l’Istituto per la bio-economia del Consiglio nazionale delle

ricerche (CNR-IBE); l’Unione dei Comuni Montani del Casentino; l’Unione dei

Comuni della Garfagnana; l’Unione dei Comuni della Val di Merse; l’Istituto

Scolastico Omnicomprensivo Statale A. Fanfani- A.M. Camaiti di Pieve Santo

Stefano (AR); l’Ente Parco nazionale arcipelago toscano; l’Ente Terre

regionali toscane.

“Con questo strumento – ha detto la vicepresidente Saccardi – daremo

nuovo impulso ad una scelta strategica della Regione: tutelare un

patrimonio che non soltanto contribuisce a preservare quella fondamentale

ricchezza rappresentata dalla nostra diversità biologica, ma che rafforza

anche la capacità produttiva delle nostre filiere agroalimentari nel segno

della qualità e della salubrità. E tutto questo, lo sottolineo, puntando

sulla forza della ricerca, della conoscenza e della capacità di fare rete

tra mondo istituzionale e scientifico”.

Il Tavolo dell’Agrobiodiversità non è stato l’unico protagonista durante

l’incontro, che ha visto anche la presentazione della nuova banca dati dei

Repertori regionali delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione

della Toscana.

Il nuovo applicativo sostituisce il vecchio, non più sicuro, e sarà a

breve pubblicato all’indirizzo

