(ACON) OLIO E DINTORNI. BORDIN A MANZANO: FA CREARE SINERGIE TRA ISTITUZIONI

(ACON) Manzano, 23 mag -"Olio e Dintorni non ? solo una vetrina

dell’eccellenza olearia del nostro territorio, ma rappresenta una

finalit? pi? ampia: promuovere il Friuli Venezia Giulia, le sue

peculiarit?, la qualit? dei suoi prodotti e la capacit? delle sue

comunit? di fare squadra. Eventi come questo sono fondamentali

per costruire sinergie tra istituzioni, produttori e cittadini,

valorizzando insieme ci? che di meglio sappiamo esprimere”.

Ad affermarlo a nome dell’Assemblea legislativa regionale ? stato

il presidente Mauro Bordin, affiancato dai consiglieri Alberto

Budai e Roberto Novelli, in occasione dell’inaugurazione di “Olio

e Dintorni”, manifestaizone organizzata al parco di Villa Maseri

– Oleis di Manzano e che racchiude tre giorni, da oggi a domenica

25 maggio, di eventi dedicati alla cultura dell’olio ma

dell’intero territorio.

“Un sentito ringraziamento va ai volontari che, con passione e

dedizione, hanno contribuito in questi vent’anni alla crescita di

questa manifestazione. Il loro impegno ? la dimostrazione

concreta di quanto il senso di comunit? e l’amore per il proprio

territorio possano fare la differenza”, ha aggiunto Bordin prima

di incontrare alcuni produttori locali e non solo.

