(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 TARANTO, COMIZIO CONCLUSIVO DI ANGELO BONELLI (AVS) A SOSTEGNO DI PIERO

BITETTI

Si terrà giovedi 22 maggio alle ore 18:30 in Piazza della Vittoria il

comizio conclusivo di Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), a sostegno del candidato sindaco del

centrosinistra Piero Bitetti.

L’appuntamento rappresenta un momento importante della campagna elettorale

per una parte significativa della coalizione di centrosinistra, che vuole

mettere al centro la giustizia sociale ambientali a Taranto, come altre

città – ha ricordato Angelo Bonelli – Siamo preoccupati per il futuro di

questa una città che rischia di ritornare piombare nel passato quando l’Iva

veniva gestita dai Riva.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE