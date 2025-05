Potenziata a Trento l’Aliquota di Primo Intervento (A.P.I.): Carabinieri pronti a fronteggiare minacce terroristiche ad alto rischio

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

Il Comando Provinciale di Trento ha potenziato l’organico della propria Aliquota di Primo Intervento (A.P.I.). Si tratta di un nucleo composto da Carabinieri altamente addestrati ed equipaggiati per fare fronte a situazioni ad alto rischio contrastando e contenendo azioni di tipo terroristico in attesa dell’intervento del GIS.

Create nel 2016 a seguito degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, con l’obiettivo di costituire una risposta rapida agli attacchi terroristici sempre di più perpetrati attraverso l’utilizzo di armi automatiche a cui la dotazione standard delle forze di polizia normalmente in servizio non riesce a rispondere in maniera adeguata, sono attualmente dislocate in 18 capoluoghi di provincia.

Qui a Trento l’Aliquota di Pronto Intervento è inquadrata nella Sezione Radiomobile della Compagnia Capoluogo e viene alimentata con militari che aderiscono a specifica interpellanza, a seguito della quale sono avviati alla frequenza di un corso di addestramento presso il Centro Addestramento della 2^ Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri ove vengono appositamente formati da istruttori qualificati del GIS alle tecniche di combattimento in ambiente urbano necessarie per affrontare situazioni di crisi ad alto rischio come appunto quelle correlate all’azione di un terrorista.

Le A.P.I. operano mediante assetti composti da 3/5 unità, che a differenza di altri reparti con analoghe funzioni presenti in altre nazioni (ad esempio gli SWAT americani) non restano in stand by in caserma, bensì sono costantemente sulla città a monitorare siti e obiettivi ritenuti sensibili e quindi più esposti a ipotetiche azioni terroristiche, in grado di intervenire e cristallizzare la situazione ingaggiando direttamente il responsabile della minaccia ( cd. active shooter) e distogliendolo dal perpetrare la propria azione in danno dei civili inermi, garantendo quindi una capacità di reazione estremamente rapida ed efficace.

Anche qui a Trento, in più occasioni, il loro intervento è risultato risolutivo per interrompere barricamenti posti in essere da esagitati o scongiurare, in caso di operazioni di polizia giudiziaria, l’eventuale reazione di criminali potenzialmente pericolosi.

Nei prossimi giorni, l’A.P.I. “trentina” sarà costantemente impegnata, assieme ad altri assetti dell’Arma, ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza durante il Festival dell’Economia che anche quest’anno si svolgerà in questo capoluogo.