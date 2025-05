CS SEANATO- PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MENGA SU SAMAN ABBAS – LA NOTA DI SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

SAMAN, SIGISMONDI (FDI): SUA STORIA SIA DI RIFLESSIONE SU UGUAGLIANZA DI

GENERE IN COMUNITA’ STRANIERE

“Il libro che abbiamo presentato oggi in Senato, “Il coraggio di essere

libere” di Giammarco Menga, non racconta solo la storia drammatica di Saman

Abbas, uccisa nel 2021 dai suoi parenti, ma racconta una voglia di libertà

che è stata cercata a tutti i costi, anche a quello della propria vita.

Saman voleva semplicemente condurre una vita come tutte le sue coetanee,

voleva essere libera di poter studiare, di poter indossare gli abiti che

più le piacevano, voleva essere libera di innamorarsi e di poter coronare

il proprio sogno d’amore sposandosi con l’uomo che amava e non con l’uomo

che le si voleva imporre. Questo libro ci offre anche la possibilità di

indagare sui motivi per cui,purtroppo, in Italia esistono ancora oggi

troppe comunità che negano la parità di genere e considerano le donne alla

stregua di oggetti. Ringrazio la ministra Roccella per quello che sta

facendo, come il disegno di legge a firma Roccella e Nordio che prevede

l’introduzione del reato di femminicidio punito finalmente con l’ergastolo.