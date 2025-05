(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*CRIMINALITA’, DE CORATO (FDI): «DA GOVERNO MELONI EFFICACE AZIONE DI

CONTRASTO A LIVELLO EUROPEO».*

*Milano, 21 Maggio 2025 –* «I 52 arresti odierni, a seguito alla maxi

operazione contro il traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e

abuso d’ufficio, eseguita da diverse Forze di Polizia e condotta dalla

Direzione Investigativa Antimafia di Bari in collaborazione con le Autorità

Albanesi, è l’evidente e tangibile testimonianza di come il Governo Meloni

stia facendo la differenza, anche in ambito europeo, sul contrasto alla

criminalità. Sempre nella giornata di oggi è stata compiuta una maxi

operazione antimafia con il contributo della sezione Antidroga della

Squadra mobile della Questura di Milano, coordinata dalla Dia, che ha

eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 24 persone tra Italia e

Spagna accusate di traffico di stupefacenti e armi e riciclaggio. Rivolgo

un plauso e un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e donne delle

Forze dell’Ordine impegnate nel contrastare questo sodalizio specializzato

nel traffico di droga e altri affari illeciti».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo Fdi in Commissione

Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi,* Riccardo De Corato.*