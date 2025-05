(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 **‘Cooperazione in Festa’, Giani: “Toscana punto di riferimento

nazionale” **

/Scritto da Redazione, mercoledì 21 maggio 2025 alle 18:18/

Dentro la trama di vita e di identità di un’intera regione: la Toscana.

“La cooperazione è stato l’elemento di base su cui si è costruito un

sistema di solidarietà che ha garantito lavoro, prospettive di sviluppo,

occupazione” dichiara Eugenio Giani all’evento ‘La cooperazione in

Festa’ di Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata a Firenze.

Il presidente della Regione, parlando con i giornalisti all’arrivo agli

Innocenti, ricorda che “Il movimento cooperativo trova in Toscana un

punto di riferimento nel contesto nazionale. La cooperazione storicamente

ha fatto l’economia della nostra regione, offre opportunità di

occupazione, per inserirsi con flessibilità nel mercato del lavoro e nel

mercato della produzione. Si pensi poi al mondo della cooperazione sociale,

così vicino alle materie di cui si occupa l’amministrazione regionale,

alla sanità, all’istruzione pubblica. E consideriamo il commercio e quindi

le realtà che hanno consentito la cooperazione di consumo e quella fra

imprenditori”.

Giani cita la ‘forza’ della cooperazione in Toscana che definisce “uno

dei fattori decisivi grazie al quale la nostra regione, da un punto di

vista economico e sociale, è una delle regioni più vitali del Paese”.

Nel suo intervento dal palco il presidente ha proposto, viste le dimensioni

del fenomeno e l’impatto che ha sul pubblico, una legge regionale sulla

cooperazione come modello toscano di laboriosità e servizi.