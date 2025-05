[Comune Palermo] Piano straordinario igienico-sanitario cura verde urbano. Dichiarazione di Ottavio Zacco

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 “Esprimo il mio plauso all’Assessore Pietro Alongi e al Sindaco Roberto

Lagalla per l’approvazione del Piano Straordinario per l’attività

igienico-sanitaria e la cura del verde anomalo che interesserà, con

un’azione capillare e determinata, l’intero territorio cittadino. Si tratta

di un intervento senza precedenti per estensione e metodologia, che

coinvolgerà circa quattromila strade urbane e oltre 900 chilometri di

marciapiedi, restituendo decoro, sicurezza e igiene a tutti i quartieri di

Palermo. È un segnale concreto di attenzione verso la città e i suoi

cittadini, che attendevano da tempo una risposta strutturale a una

criticità diffusa. Apprezzo in modo particolare il fatto che, per la prima

volta, si sia scelto di agire seguendo priorità oggettive e criteri di

equità territoriale, senza cedere a pressioni di natura clientelare o a

logiche frammentarie. È questo il metodo giusto per ricostruire una cultura

amministrativa fondata sulla programmazione, la trasparenza e l’interesse

collettivo. Palermo merita interventi strutturati e non soluzioni

estemporanee. Questo Piano va esattamente in questa direzione”.

Lo ha detto il consigliere e presidente VI Commissione consiliare, Ottavio

Zacco.

