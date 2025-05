[acspro] [CRUmbria-News] Terza Commissione: parere favorevole con voto unanime sul Calendario venatorio 2025/2026

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Prima del voto si è svolta un’audizione delle Associazioni venatorie,

agricole, ambientaliste e Atc. Alcune delle osservazioni emerse sono state

allegate al parere sull’atto

(Acs) Perugia, 21 maggio 2025 – La Terza commissione, presieduta da Luca

Simonetti, si è espressa positivamente (voto unanime) sulla proposta di

Calendario venatorio 2025/2026 predisposto dalla Giunta regionale. Al parere

è stato comunque allegato un documento contenente alcune osservazioni emerse

durante una audizione, propedeutica alla seduta, alla quale sono state

invitate Associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e Atc che hanno

sostanzialmente espresso un giudizio positivo e di condivisione sull’atto

dell’Esecutivo regionale.

La Commissione ha invitato pertanto l’Assessorato a: “valutare il

posticipo della chiusura per la beccaccia come da impegno già assunto

dall’assessore Simona Meloni in sede di consulta faunistico venatoria;

valutare, dal prossimo calendario venatorio, l’incremento del carniere per

l’allodola; aggiornare l’elenco dei valichi utilizzati dall’avifauna

migratoria da tutelare come previsto dalla legge 157/92 art. 21 comma 3;

proseguire il confronto con le associazioni venatorie e gli Atc per

l’introduzione definitiva dei tesserini digitali”.

Alla riunione della Commissione ha preso parte, per l’assessorato, Michele

Croce che oltre ad illustrare le linee principali del calendario venatorio ha

anche risposto alle domande poste dai rappresentanti delle associazioni e dei

consiglieri regionali membri della Commissione.

Hanno partecipato ed sono intervenuti nella parte dedicata all’audizione:

Pierluigi Di Tonno (Wwf), Daniel Tramontana (Atc 3), Massimo Manni

(Coldiretti), Angelo Liurni (Caccia-Pesca-Ambiente), Giampaolo Zandrini (Arci

caccia), Nazzareno Desideri (Federcaccia Umbria), Filippo Duranti (Urca).

Scheda sintetica atto:

La stagione venatoria, per molte specie, avrà inizio il prossimo 21

settembre e terminerà il 31 gennaio 2026. La specie cinghiale sarà

cacciabile dal 2 ottobre al 31 gennaio 2026. L’attività di caccia potrà

essere svolta 3 giorni a scelta nel corso della settimana (esclusi i giorni

di martedì e venerdì). È stato previsto il divieto di cacciare nel giorno

4 ottobre 2025, ricorrenza di San Francesco in tutto il territorio di Assisi.

Dunque, nel nuovo Calendario si evidenziano: apertura unica al 21 settembre

senza giornate di preapertura; chiusura al 31 gennaio per quanto riguarda i

turdidi (tordo Bottaccio, tordo Sassello, Cesena), nel pieno rispetto della

normativa nazionale; anticipazione al 19 gennaio della chiusura per la

Beccaccia con alcune proposte migliorative in corso di valutazione.

Predisposte inoltre le richieste per la caccia in deroga per alcune specie.

Via libera anche al tesserino digitale per la caccia di selezione, in

parallelo si lavorerà con l’Afor per un miglioramento ulteriore di questa

soluzione.

Il calendario venatorio è stato predisposto nel contesto dei lavori della

Consulta faunistico venatoria regionale. Al tavolo hanno preso parte, insieme

ai tecnici regionali, tutti i soggetti associativi interessati. AS/

