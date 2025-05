[Università di Verona] Le dichiarazioni del rettore Pier Francesco Nocini e della rettrice eletta Chiara Leardini

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Verona, 20 maggio 2025

Nota stampa

Elezioni della Rettrice dell’università di Verona per gli anni accademici 2025/2031

Le dichiarazioni del rettore Pier Francesco Nocini e della Rettrice eletta Chiara Leardini

Pier Francesco Nocini: “Il mio plauso va alla professoressa Chiara Leardini che con l’avvicendarsi del prossimo anno accademico guiderà l’università di Verona con competenza, passione e con la determinazione che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro, non solo come docente e ricercatrice, ma anche nei ruoli istituzionali che ha ricoperto negli anni del mio mandato.

L’università di Verona ha eletto la sua prima Rettrice. Questo risultato è una svolta simbolica per tutta la nostra Comunità accademica che ha scelto la sua futura guida con fiducia nel cambiamento e nella valorizzazione delle competenze. Sono certo che il suo sarà un mandato partecipato, capace di ascolto e inclusione.

Un doveroso ringraziamento va ai candidati Roberta Facchinetti e Riccardo Panattoni per la disponibilità dimostrata e l’impegno profuso”.

Chiara Leardini: “Accolgo questa nomina come prima Rettrice nella storia dell’Università di Verona con profonda emozione e senso di responsabilità. È un onore che mi tocca nel profondo: come donna, come accademica, come parte di una comunità che mi ha formata anche come studentessa e a cui sento di appartenere fortemente.

Governare un’università è una delle sfide più complesse e affascinanti: non è solo una questione di strategie o numeri, ma significa guidare una comunità viva, fatta di persone, talenti ed energie diverse.

Assumo questo incarico con spirito di servizio autentico, convinta che l’Università debba generare sapere, formare coscienze, costruire futuro e affrontare con coraggio le grandi sfide del nostro tempo. Ogni persona è una tessera indispensabile di un puzzle collettivo, e il mio mandato sarà volto a costruire un Ateneo capace di produrre benessere, giustizia e conoscenza condivisa.

Dal prossimo primo ottobre, con determinazione e ascolto, continueremo a rafforzare un’Università solida, in dialogo con il mondo: aperta, equa, sostenibile e internazionale.

Ringrazio il Rettore Pier Francesco Nocini per la guida salda di questi sei anni di grande sviluppo e mi accingo a lavorare, fin da subito, per accompagnare la transizione che attende la nostra comunità”.