Progetto PANVIRIDE, la ricerca italiana sugli antivirali fa squadra

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Progetto PANVIRIDE con la partecipazione di Uniss, la ricerca italiana

sugli antivirali fa squadra: presentati i primi risultati a Perugia*

*Dalla collaborazione tra sei Atenei e una Biotech *

*nascono molecole innovative*

*20 maggio 2025*

*SASSARI.* Dopo un anno di lavoro, il progetto di ricerca PANVIRIDE,

dedicato allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali ad ampio spettro, ha

raggiunto risultati concreti e promettenti. A fare il punto è stato il

meeting intermedio ospitato all’Università degli Studi di Perugia, dove i

ricercatori coinvolti hanno illustrato gli sviluppi più significativi e

discusso i prossimi passi.

Coordinato dal Prof. Marco Radi dell’Università di Parma, PANVIRIDE è

finanziato con 2 milioni di euro nell’ambito dei fondi PNRR – Missione 4,

Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, attraverso un bando a cascata

della Fondazione INF-ACT. Il progetto punta a realizzare farmaci efficaci

contro virus emergenti e riemergenti, in linea con il paradigma One Health,

che integra salute umana, animale e ambientale.

Accanto a Parma, partecipano al consorzio le università di Perugia

(professoressa Oriana Tabarrini), Pisa (prof. Simone Brogi), Sassari (prof.

Antonio Carta), Salerno (prof. Gianluca Sbardella), e Catanzaro (prof.

Stefano Alcaro). Completa il quadro il contributo industriale di

ViroStatics SRL, biotech italo-americana guidata dal dott. Franco Lori.

Durante il convegno, è emerso che il progetto ha già portato allo sviluppo

di quattro candidati preclinici dotati di attività antivirale ad ampio

spettro, oltre all’identificazione di numerose molecole attive contro virus

respiratori e trasmessi da vettore, alcune delle quali con meccanismi

d’azione innovativi. Sono state inoltre individuate combinazioni

terapeutiche in grado di potenziare in maniera sinergica l’efficacia dei

singoli candidati.

Particolarmente significativa è stata la presenza di giovani ricercatori,