Nero su Bianco – Amara

E’ il primo romanzo della scrittrice potentina Roberta Luongo ed è la storia di un’amicizia tra due bambine, Amara ed Angela, nata sui banchi di scuola ma destinata a durare anche nell’età adulta. Nonostante le difficoltà, le differenze e le scelte di vita.

“Amara” è il primo romanzo della scrittrice potentina Roberta Luongo. E Potenza, chiusa e arroccata tra le montagne, fa da sfondo al nascere di un’amicizia che durerà anche nella vita adulta. È il 1993. Amara ed Angela hanno otto anni. La prima è una bambina figlia della buona borghesia. La seconda una ribelle, ossuta ed emarginata. Nonostante le diversità tra di loro si instaura un’intesa che da adulte, anche quando compiranno scelte diverse, rappresenterà per loro il porto sicuro, l’ancora di salvezza nelle traversie della vita.

Amara è un romanzo di formazione che tocca anche temi complicati ma attuali, come la violenza di genere. Ed è soprattutto la celebrazione dell’amore amicale, come spiega l’autrice, “il più forte degli amori che esistono al mondo”.

