Mercoledì 21 maggio, a Palazzo Sant’Agostino ore 11:00, presentazione dell’apertura sportello di ascolto dell’Associazione Pezzidicuore APS

Si terrà mercoledì 21 maggio a Palazzo Sant’Agostino, alle 11:00, alla presenza della Consigliera delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Filomena Rosamilia, del Presidente dell’Associazione Pezzidicuore APS Paolo Cappetta e del Delegato Regionale Caritas Campania don Carmine Schiavone, la conferenza stampa di presentazione dell’apertura dello sportello di ascolto dell’Associazione Pezzidicuore APS.

La filosofia riassunta nell’inciso “Mai più soli” è da sempre improntata alla solidarietà, all’accoglienza, alla condivisione e all’ascolto, pertanto, l’apertura del primo sportello a Salerno, presso la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in via Enrico Bottiglieri 21, grazie alla sensibilità e all’accoglienza del Parroco Don Nello Senatore, conferisce una forma concreta ai valori perseguiti.

Il progetto accoglierà quanti, travolti dall’esperienza traumatica della separazione, hanno necessità di condividere, di raccontarsi, di essere ascoltati, offrendo loro non solo un sostegno umano ma anche di supporto specialistico.

Attraverso gli sportelli di ascolto che saranno aperti gradualmente sull’intero territorio provinciale con la collaborazione di Provincia di Salerno, Caritas, Comuni e professionisti selezionati, oltre all’accesso al gratuito patrocinio ed al sostegno economico nei casi di particolare indigenza, si favorirà grazie al confronto e alla condivisione, se possibile, la conciliazione tra le parti, oppure verrà intrapreso con il supporto di esperti un percorso consapevole fatto di condivisione delle responsabilità e di contemperamento degli interessi.

A guidare quest’opera assistenziale sarà sempre l’interesse supremo dei minori attraverso l’applicazione dei principi della bigenitorialità, del collocamento paritetico e del mantenimento diretto.

La stampa è invitata a partecipare.

