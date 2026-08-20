Allerta meteo arancione per forti piogge con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle ore 22 di giovedì 20 agosto alle ore 18 di venerdì 21 agosto

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle ore 10 di giovedì 20 agosto fino alle ore 18 di venerdì 21 agosto per possibili piogge intense.
La proiezione del film in programma stasera a Villa Baldi Papini, per il ciclo Cinema sotto le stelle, è stata annullata.
Per rimanere informati sull'allerta meteo ed eventuali emergenze, è consigliata l'iscrizione al servizio di informazione gratuito "Alert System", compilando il form online presente sul sito Internet
È, inoltre, possibile consultare il sito per avere informazioni sulle situazioni di allerta e scaricare gratuitamente l'applicazione "Cittadino informato" per Android e Iphone.
Il Piano di Protezione Civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina: