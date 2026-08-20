Notizia – Noale il teatro dei ragazzi incontra la magia di Peter Pan: il 1° settembre in Rocca dei Tempesta

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - Preg.me Redazioni e Corrispondenti,
da Voi ritenute più opportune. Grazie sin da ora della collaborazione.
A Noale il teatro dei ragazzi incontra la magia di Peter Pan: il 1°
settembre in Rocca dei Tempesta
*Martedì 1° settembre alle ore 21.00 appuntamento con "Peter Pan" di Febo
Teatro. Uno spettacolo pensato per le famiglie e per avvicinare i più
giovani al mondo del teatro, nella suggestiva cornice della Rocca dei
Tempesta.*
Sarà una serata dedicata alle famiglie, alla fantasia e alla scoperta del
teatro quella in programma *martedì 1° settembre alle ore 21.00 alla Rocca
dei Tempesta di Noale*, dove andrà in scena *"Peter Pan"*, spettacolo di
teatro ragazzi firmato da *Febo Teatro*, con *Alice Centazzo, Massimiliano
Mastroeni e Nicola Perin*, su testo e regia di *Claudio Bellemo*.
La storia prende avvio quando i cugini *Moira e Paul* entrano di nascosto
nella casa del signor James, un uomo anziano, burbero e apparentemente
incattivito, alla ricerca della palla dell'amico Tommy. Sorpresi dal
padrone di casa, riescono a ottenere il permesso di continuare le loro
ricerche. È proprio durante questa esplorazione che qualcosa cambia: tra
gli oggetti della casa compare una sagoma che ricorda quella del celebre *Peter
Pan*, insieme al libro delle avventure dell'Isola che non c'è.
A Paul nasce così un dubbio, destinato ad aprire le porte della fantasia: *e
se il signor James fosse in realtà proprio Peter Pan?*
Da qui prende forma un viaggio tra mistero, immaginazione e ricordi, capace
di parlare ai bambini ma anche agli adulti, riportando al centro uno dei
personaggi più amati dell'immaginario fantastico.
L'appuntamento rientra nella proposta culturale promossa dalla *Città di
Noale*, in collaborazione con *Arteven – Circuito Teatrale Regionale*, e
nasce con una particolare attenzione al pubblico delle famiglie.
«Abbiamo voluto inserire questo appuntamento proprio pensando alle famiglie
e ai più giovani – sottolinea l'*Assessore alla Cultura della Città di
Noale Claudio Manente* –. Il teatro ragazzi rappresenta un'occasione
importante per avvicinare bambini e ragazzi allo spettacolo dal vivo in
modo coinvolgente e divertente. Vogliamo che possano vivere non soltanto la
storia di Peter Pan, ma anche l'esperienza di entrare in un teatro,
assistere a un grande spettacolo e condividere un momento speciale con la
propria famiglia. E farlo in un luogo così suggestivo come la Rocca dei
Tempesta rende questa esperienza ancora più significativa: può essere, per
molti dei nostri giovani spettatori, un vero e proprio *primo grande evento
in Rocca*».
La scelta della Rocca aggiunge dunque un ulteriore elemento di fascino alla
serata: il pubblico sarà immerso in un contesto storico e suggestivo,
ideale per lasciarsi trasportare dalla fantasia perché, come insegna Peter
Pan, a volte basta un pizzico di fantasia per ritrovare l'Isola che non c'è…
Il *biglietto unico è di 5 euro*. La prevendita è disponibile online su
Vivaticket , mentre la
sera dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti direttamente
presso la *Rocca dei Tempesta a partire dalle ore 20.00*.