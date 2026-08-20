Notizia – Noale il teatro dei ragazzi incontra la magia di Peter Pan: il 1° settembre in Rocca dei Tempesta

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da Voi ritenute più opportune. Grazie sin da ora della collaborazione.

A Noale il teatro dei ragazzi incontra la magia di Peter Pan: il 1°

settembre in Rocca dei Tempesta

*Martedì 1° settembre alle ore 21.00 appuntamento con "Peter Pan" di Febo

Teatro. Uno spettacolo pensato per le famiglie e per avvicinare i più

giovani al mondo del teatro, nella suggestiva cornice della Rocca dei

Tempesta.*

Sarà una serata dedicata alle famiglie, alla fantasia e alla scoperta del

teatro quella in programma *martedì 1° settembre alle ore 21.00 alla Rocca

dei Tempesta di Noale*, dove andrà in scena *"Peter Pan"*, spettacolo di

teatro ragazzi firmato da *Febo Teatro*, con *Alice Centazzo, Massimiliano

Mastroeni e Nicola Perin*, su testo e regia di *Claudio Bellemo*.

La storia prende avvio quando i cugini *Moira e Paul* entrano di nascosto

nella casa del signor James, un uomo anziano, burbero e apparentemente

incattivito, alla ricerca della palla dell'amico Tommy. Sorpresi dal

padrone di casa, riescono a ottenere il permesso di continuare le loro

ricerche. È proprio durante questa esplorazione che qualcosa cambia: tra

gli oggetti della casa compare una sagoma che ricorda quella del celebre *Peter

Pan*, insieme al libro delle avventure dell'Isola che non c'è.

A Paul nasce così un dubbio, destinato ad aprire le porte della fantasia: *e

se il signor James fosse in realtà proprio Peter Pan?*

Da qui prende forma un viaggio tra mistero, immaginazione e ricordi, capace

di parlare ai bambini ma anche agli adulti, riportando al centro uno dei

personaggi più amati dell'immaginario fantastico.

L'appuntamento rientra nella proposta culturale promossa dalla *Città di

Noale*, in collaborazione con *Arteven – Circuito Teatrale Regionale*, e

nasce con una particolare attenzione al pubblico delle famiglie.

«Abbiamo voluto inserire questo appuntamento proprio pensando alle famiglie

e ai più giovani – sottolinea l'*Assessore alla Cultura della Città di

Noale Claudio Manente* –. Il teatro ragazzi rappresenta un'occasione

importante per avvicinare bambini e ragazzi allo spettacolo dal vivo in

modo coinvolgente e divertente. Vogliamo che possano vivere non soltanto la

storia di Peter Pan, ma anche l'esperienza di entrare in un teatro,

assistere a un grande spettacolo e condividere un momento speciale con la

propria famiglia. E farlo in un luogo così suggestivo come la Rocca dei

Tempesta rende questa esperienza ancora più significativa: può essere, per

molti dei nostri giovani spettatori, un vero e proprio *primo grande evento

in Rocca*».

La scelta della Rocca aggiunge dunque un ulteriore elemento di fascino alla

serata: il pubblico sarà immerso in un contesto storico e suggestivo,

ideale per lasciarsi trasportare dalla fantasia perché, come insegna Peter

Pan, a volte basta un pizzico di fantasia per ritrovare l'Isola che non c'è…

Il *biglietto unico è di 5 euro*. La prevendita è disponibile online su

Vivaticket , mentre la

sera dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti direttamente

presso la *Rocca dei Tempesta a partire dalle ore 20.00*.