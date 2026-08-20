Parte “Livorno libro aperto” un progetto di promozione turistica che racconta Livorno attraverso itinerari letterari e un podcast

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - Parte "Livorno libro aperto – Racconti e itinerari tra porto, rioni e letteratura"
Un progetto di promozione turistica che racconta Livorno tra letteratura, storia e territorio attraverso itinerari guidati e un podcast
Livorno, 20 agosto 2026 – È stato presentato questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale "Livorno libro aperto – Racconti e itinerari tra porto, rioni e letteratura", un progetto di promozione turistica e culturale ideato e realizzato dall'Associazione Orto degli Ananassi in collaborazione con l'Associazione Guide Labroniche, con il contributo del Comune di Livorno e il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.
Alla conferenza stampa erano presenti l'assessore al turismo e al commercio Rocco Garufo e i direttori artistici dell'associazione L'Orto degli Ananassi Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza. È stato inoltre trasmesso un video realizzato da Fabrizio Ottone, presidente dell'Associazione Guide Labroniche.
"Sono molto orgoglioso di presentare questa iniziativa – ha commentato l'assessore Rocco Garufo – perché è una di quelle che si è aggiudicata un contributo attraverso il Bando contributi alle associazioni per iniziative turistiche, uno strumento innovativo messo in campo da quest'anno che ci ha consentito di selezionare e finanziare dei progetti che hanno un valore turistico molto elevato. In questo caso si tratta di un valore non solo turistico, perché l'iniziativa ha un valore di carattere letterario, culturale e storico. È anche un progetto innovativo, che attraverso il podcast propone un modo nuovo di raccontare la città".
Il progetto "Livorno libro aperto" mira, attraverso una formula che coniuga esperienza in presenza e narrazione digitale, a valorizzare la città di Livorno come "testo urbano", luogo che ha saputo essere negli anni fonte di ispirazione e scenario di molti testi della nostra storia letteraria.
Tra fine agosto e settembre 2026 sono in programma infatti quattro giornate con itinerari guidati sul territorio di Livorno e la pubblicazione di un podcast con 5 episodi ispirati al testo di Collodi "Un romanzo in vapore da Firenze a Livorno – Guida Storico Umoristica".
Gli itinerari, curati dall'Associazione Guide Labroniche e guidati dalla sapiente esperienza di Fabrizio Ottone, accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta di luoghi significativi di Livorno, mettendo in relazione porto, rioni e paesaggio urbano con le storie e gli autori che hanno contribuito ad arricchirne l'eredità culturale.
Il podcast, realizzato nell'ambito delle iniziative per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, propone la rilettura del suo testo "Un romanzo in vapore da Firenze a Livorno – Guida Storico Umoristica", il racconto che accompagna il viaggio dei passeggeri lungo la linea ferroviaria Leopolda. Pensati per essere ascoltati durante il tragitto in treno, daranno l'occasione di impreziosire il viaggio, trasformandolo in un'esperienza di riscoperta: anche un percorso già conosciuto, fatto per lavoro, per studio o semplicemente da turista, potrà rivelare nuovi dettagli attraverso aneddoti, curiosità e storie poco conosciute delle città attraversate. I contenuti saranno accessibili tramite QR code dedicati e disponibili sulla piattaforma di ascolto Spotify.
Con "Livorno libro aperto" la città è quindi proposta come un itinerario da leggere e attraversare, dove luoghi, paesaggi e memorie dialogano con la letteratura. Un progetto che coniuga turismo culturale, narrazione e innovazione digitale, invitando cittadini e visitatori a vivere Livorno attraverso un'esperienza che inizia durante il viaggio e continua tra le sue strade.
Calendario visite guidate:
• 29 agosto primo tour 17:30, secondo tour 19:10
• 5 settembre primo tour 17:30, secondo tour 19:10
• 12 settembre primo tour 17:30, secondo tour 19:10
• 26 settembre primo tour 17:30, secondo tour 19:10
Ogni visita ha la durata di circa 1 ora e 15 minuti.