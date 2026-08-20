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Veneto

I Promossi Sposi” – il Teatro delle Arance torna a Noale con una rilettura brillante e divertente

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - Preg.me Redazioni e Corrispondenti,

da Voi ritenute più opportune. Grazie sin da ora della collaborazione.

rilettura brillante e divertente del classico Manzoniano*

Dopo il successo dello scorso anno con *"Le Betoneghe"*, che aveva
conquistato il pubblico a suon di risate, la *Compagnia del Teatro delle
Arance* torna a Noale con un nuovo appuntamento all'insegna del
divertimento. Martedì *8 settembre alle ore 21.00*, nella suggestiva
cornice della *Rocca dei Tempesta*, andrà in scena *"I Promossi Sposi"*,
spettacolo inserito nel cartellone di *Noalestate 2026*.

Liberamente tratto dal celebre romanzo di Alessandro Manzoni, lo spettacolo
nasce dalla riscrittura e dalla regia di *Giovanni Digito*, che porta sul
palcoscenico una versione brillante e scanzonata dei *Promessi Sposi*. I
personaggi originali del romanzo vengono riproposti in chiave comica,
attraverso situazioni buffe, battute esilaranti e simpatiche coreografie,
senza perdere di vista i grandi temi dell'opera manzoniana: *amore, fede,
potere, morte e giustizia*.

Una rilettura vivace e popolare, pensata per avvicinare il pubblico a una
delle opere più importanti della letteratura italiana attraverso il
linguaggio immediato e coinvolgente del teatro comico. Una serata, dunque,
capace di unire cultura e leggerezza, nel suggestivo scenario della Rocca
dei Tempesta.

«Siamo particolarmente felici di riportare a Noale il Teatro delle Arance
dopo il grande successo dello scorso anno – sottolinea l'assessore alla
Cultura *Claudio Manente* –. Con *I Promossi Sposi* proponiamo ancora una
volta uno spettacolo capace di coniugare qualità, cultura e divertimento,
valorizzando al tempo stesso uno degli spazi più suggestivi della nostra
città. L'obiettivo di Noalestate è proprio quello di offrire occasioni di
incontro e di partecipazione per tutti, e sono certo che anche questa
serata saprà regalare al pubblico tante risate e una bella esperienza
condivisa».

*I Promossi Sposi* è uno spettacolo di prosa del Teatro delle Arance, con
la regia di Giovanni Digito, e rappresenta un nuovo appuntamento del
programma estivo promosso dalla *Città di Noale*.

*Biglietti e informazioni*

Il biglietto intero costa *15 euro*, mentre il ridotto è di *12 euro* per
under 30 e over 65.

La *prevendita* è disponibile online su Vivaticket
. La sera dello
spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti alla Rocca dei Tempesta a
partire dalle *ore 20.00*.

(AGENPARL)
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