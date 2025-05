Le agenzie russe preparano il quadro per il rientro delle aziende straniere – Novak

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

Mosca– Le autorità russe stanno sviluppando un quadro normativo per regolare il possibile ritorno delle aziende straniere nel mercato russo. Lo ha dichiarato ai giornalisti il Vice Primo Ministro Alexander Novak, sottolineando che si è ancora lontani da decisioni concrete.

“I lavori sono in corso. Attualmente, i nostri organi governativi, in particolare il Ministero delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, stanno sviluppando queste misure congiuntamente ad altri ministeri settoriali. Il quadro generale è chiaro e saranno predisposti i relativi atti normativi”, ha spiegato Novak.

Secondo il Vice Premier, l’obiettivo è definire condizioni trasparenti e stabili per un eventuale rientro degli investitori stranieri, soprattutto in settori strategici. Tuttavia, Novak ha precisato che non ci sono ancora provvedimenti ufficiali o accordi siglati: “È ancora troppo presto per parlare di decisioni specifiche”.

L’annuncio arriva in un momento di graduale apertura diplomatica e commerciale, in cui Mosca cerca di stabilizzare il proprio ambiente economico dopo anni di tensioni e sanzioni internazionali. L’eventuale ritorno delle aziende occidentali rappresenterebbe un segnale significativo, sia sul fronte economico che geopolitico.