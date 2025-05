INVITO CONFERENZA STAMPA DI OGGI Google Educational — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 Ancona, 19 maggio 2025

Per presentare l'evento “Il futuro in classe tra Ai generativa e aule immersive“ rivolto a tutti i docenti e non docenti, e a tutte le scuole della Regione Marche, organizzato dal Comune di Ancona, Assessorato alle Politiche Educative per il 23 maggio al Teatro delle Muse, con la partecipazione di alcuni dei brand tecnologici più attivi in ambito Educational Acer, Google for Educational, Epson e SMART,

è organizzata una conferenza stampa per il giorno

oggi, LUNEDI' 19 MAGGIO 2025

alle ore 12.30 nella Sala Giunta di Palazzo del Popolo

Interverranno:

l'Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, Antonella Andreoli,

-Emanuele Pozzi

Digital Transformation Manager, Italy – Google for Education

-Alessandro Barbesta

Head of Sales | Commercial & Education – Acer for Education

-Matteo Orsetti

Responsabile Educational Techinform SRL – Google for Educational Partner e Acer for Educational Partner per la Regione Marche