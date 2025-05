I: Comunicato stampa – Arriva EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

IL CONTESTO

Il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori),

iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è

parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira

a migliorare l’occupabilità dei lavoratori attraverso una serie di

interventi di formazione e riqualificazione professionale.

Il programma prevede diverse misure, tra cui:

• Orientamento e bilancio delle competenze;

• Formazione professionale;

• Accompagnamento al lavoro.

Per quanto riguarda le misure “Formazione professionale”, il

Dicastero, in raccordo con le Regioni e grazie alla collaborazione

con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha sviluppato

delle soluzioni e-learning nell’ambito del Programma GOL per

supportare nello specifico la formazione digitale di cittadini

disoccupati o in transizione lavorativa. L’asset consente

l’erogazione di un percorso formativo standardizzato di 16 ore,

al completamento del quale verrà rilasciato un attestato.

Questo è EDO, Educazione Digitale per l’Occupazione.

EDO IN NUMERI

* Il numero di cittadini sarà incrementato su base mensile, si stima che

il bacino finale raggiungerà circa 2 milioni di utenti entro fine 2025.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI EDO

INTEGRATO

INGAGGIANTE

PERFORMANTE

Sincronizzato con i sistemi

pubblici (SIISL e SIU) per

identificare e gestire gli utenti

target, garantendo il

tracciamento delle attività e la

generazione dei dati necessari

per il rilascio dell’attestazione.

Grazie ad un nome immediato

ed empatico (EDO) e all’identità

visiva che ha come

protagonista una mascotte,

l’iniziativa assume toni

amichevoli e rassicuranti oltre a

risultare fresca e moderna.

Moderno e basato su

tecnologie best in class, è

capace di accogliere un

elevato numero di utenti

connessi e di monitorarne i

progressi.

SEMPLICE E SICURO

ACCESSIBILE E INCLUSIVO

BEST PRACTICE

Si accede con SPID o CIE e

garantisce un’esperienza

utente intuitiva volta al

conseguimento del corso e

nel pieno rispetto della

privacy dell’utente.

L’infrastruttura è conforme

agli standard di accessibilità

WCAG 2.1 AA e viene inoltre

garantita assistenza al

cittadino attraverso l’URP

Online, in caso di necessità.

Rappresenta un esempio

virtuoso di soluzione 360°

fornendo un supporto

strategico alla digitalizzazione

dei servizi pubblici e alla

misurazione dell’efficacia delle

politiche attive per il lavoro.

COME FUNZIONA EDO

Il cittadino riceve una

comunicazione

(email/sms) che lo

invita a partecipare

all’iniziativa e

contiene il link alla

landing page.

Il cittadino visita la

landing page dove trova

tutte le informazioni

sull’iniziativa e il pulsante

per accedere alla

piattaforma di e-learning.

Il cittadino accede

tramite SPID o CIE alla

piattaforma di e-learning

dove trova tutti i corsi

disponibili che concorrono

al completamento del

percorso di 16 ore.

Il cittadino ha 15 giorni

dal primo accesso per

completare le 16 ore

di corso e superare

il test finale.

Al completamento del

corso, il cittadino può

rivolgersi ai servizi per

l’impiego della Regione

di appartenenza per

ottenere l’attestazione.

Se necessario l’utente in qualsiasi momento può consultare le FAQ sul URP Online e richiedere l’assistenza di un operatore.

I MODULI FORMATIVI

Dalla partnership strategica tra il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali e il

Dipartimento per la Trasformazione Digitale

(DTD), organo della Presidenza del Consiglio,

saranno messi a disposizione 56 moduli

formativi su competenze digitali base per

un totale di 16h che costituiscono il corso

offerto da EDO, ideati e prodotti da DTD.

I contenuti, suddivisi in 4 aree di

competenza, appartengono al livello base

dei corsi sulle competenze digitali, offrono