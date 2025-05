(ACON) FVG-UE. BORDIN A PREMIAZIONI AICCRE: GIOVANI SIANO CITTADINI ATTIVI

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 (ACON) Udine, 19 mag – Inseguire i propri sogni, formarsi e

andare a fare esperienze all’estero. Ma poi ritornare per

completare la crescita professionale e umana in Friuli Venezia

Giulia. ? l’invito rivolto dal presidente del Consiglio

regionale, Mauro Bordin, ai giovani studenti protagonisti del

bando scuola dell’Aiccre, premiati stamattina a Udine nella sala

della Fondazione Friuli di via Gemona.

“Nella societ? di oggi – ha aggiunto Bordin, che nell’edizione

2024-25 ha fatto da presidente della giuria incaricata di

esaminare i lavori dei ragazzi delle scuole superiori – c’? un

ampio ventaglio di possibilit? per i giovani, non solo a livello

nazionale ma anche internazionale. E molti di voi scelgono di

fare esperienze di studio e di lavoro all’estero. Si tratta di

una bellissima opportunit? per fare esperienza, ma io vi chiedo

di valutare la possibilit? di tornare in regione. Se ? vero che

altrove possono esserci ottime possibilit? professionali e

stipendi pi? alti, il nostro sistema di welfare e la nostra

qualit? della vita rappresentano comunque una grande opportunit?”.

Il massimo rappresentante dell’Assemblea regionale, anche a

fronte della piaga della denatalit? che colpisce l’intero Paese e

lo stesso Fvg, ha espresso l’auspicio “di un coinvolgimento, di

una cittadinanza attiva da parte dei giovani, ciascuno

all’interno della propria comunit?. Siate utili al prossimo – ?

l’esortazione di Bordin – con il vostro lavoro, nel volontariato,

nel mondo della cultura e dello sport. E, perch? no, anche nella

politica dove non ci sono solo le cose che non vanno ma anche

tante persone che lavorano con impegno e passione”.

Il tema del bando dell’Associazione italiana per il Consiglio dei

Comuni e delle Regioni d’Europa, presieduta a livello regionale

da Franco Brussa, era “l’Europa che vogliamo”. “E se ? vero che

l’Unione Europea ha compiuto passi importanti – ha osservato

ancora Bordin nel corso del suo intervento -, io credo che ci sia

ancora molto da fare. Ho la fortuna in questi anni di partecipare

direttamente, nel Comitato delle Regioni, a dibattiti che

riguardano temi concreti, dalla transizione energetica alle

relazioni internazionali fino al problema, molto importante,

delle zone rurali e di montagna che subiscono la progressiva

erosione del numero dei residenti attratti dalle grandi citt?,

con conseguenze negative su tanti servizi essenziali”.

Il presidente del Cr Fvg ha lodato l’impegno dei ragazzi nella

partecipazione al bando, che ha coinvolto 9 istituti scolastici

di tutte le province. E ha voluto citare uno dei grandi promotori

di questa iniziativa, l’ex sindaco di Udine Enzo Barazza

scomparso nei mesi scorsi, a cui il presidente di Aiccre Fvg

Brussa – che si ? commosso nel ricordarlo – ha voluto dedicare

uno dei premi speciali.

Le premiazioni sono state ospitate dalla Fondazione Friuli, alla

presenza del direttore Luciano Nonis, partner storico del premio.

Ma l’Aiccre – che ha affidato la conduzione dell’evento al suo

segretario generale, Silvia Caruso – ha voluto ringraziare in

modo particolare Giunta e Consiglio regionale per il sostegno

concreto. Per l’Esecutivo era presente l’assessore Alessia

Rosolen, alla quale ? stato affidato l’intervento introduttivo

nel quale ha definito i ragazzi di oggi “figli della rivoluzione

industriale pi? rapida di sempre”. Erano presenti, e sono stati

coinvolti nella consegna dei premi, anche i consiglieri regionali

Manuela Celotti e Moreno Lirutti.

