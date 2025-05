(ARC) Protezione civile: Riccardi, avanti con norme a tutela volontari

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Codroipo, 18 mag – "La Regione ha preso due impegni rispetto

alla vicenda che riguarda il sindaco di Preone e il responsabile

dei volontari di Protezione civile e su entrambi conformo che

l’iter normativo procede e le coperture sono state garantite”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute con delega alla

Protezione civile Riccardo Riccardi alla cerimonia di consegna di

un pick up al gruppo di Codroipo, tenutasi oggi nella sede di

Rivolto alla presenza del sindaco Guido Nardini e dell’assessore

comunale alle Pc Luca Comisso e del responsabile del gruppo,

composto da oltre trenta volontari, Roberto Gatti.

“La prima questione riguarda le coperture e abbiamo quindi

predisposto una norma e individuato le risorse per l’assistenza

nella pendenza penale che li riguarda: la norma verr? approvata

nel prossimo treno legislativo, sicuramente prima dell’estate”,

ha garantito Riccardi, ribadendo che “va risolta questa

situazione a monte con il Governo, perch? ? inaccettabile che i

volontari dedichino il loro tempo le loro energie in maniera

gratuita e alla fine debbano anche rispondere di questo”.

Riccardi ha infatti reso noto che procede anche l’iter di

riscrittura del decreto legislativo nella parte che ancora le

attivit? di volontari e sindaci in materia di posizione civile

alle responsabilit? del datore lavoro. “Abbiamo scritto la norma

e l’abbiamo prodotta al Dipartimento di Protezione civile che la

sta analizzando: ci aspettiamo un riscontro in tempi brevi da

parte del Dipartimento, perch? la norma ? stata scritta si pu?

dire ‘a quattro mani’. Una volta ottenuto il parere, gli

assessori regionali prima e poi i presidenti delle Regioni, con

in testa il nostro governatore Fedriga che guida la Conferenza

dei presidenti, potranno trasmettere formalmente la proposta alla

presidenza del Consiglio in modo da poter raccogliere anche i

pareri degli altri ministeri competenti”.

Nell’occasione della cerimonia, nella quale Riccardi ha rinnovato

il ringraziamento ai volontari di Codroipo, “che non hanno finora

sospeso le attivit? in modo precauzionale”, come hanno fatto

finora almeno una settantantina di Gruppi in regione (questo il

numero di quelli che hanno reso formale comunicazione), ma ha

anche ribadito l’importanza della formazione.

“Noi abbiamo destinato un paio di milioni di euro alll’attivit?

addestrativa perch? crediamo sia importante stralciare quella

norma, ma questo non significa che non si debba formare: mai

intervenire se fuori dal perimetro della sicurezza. Questo ormai

? un sistema di volontariato professionale e quindi anche su

questo dobbiamo continuare a lavorare, anche per attrarre i

nostri giovani a prestare opera in futuro”, ha concluso Riccardi.

