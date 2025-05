(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Matera: incontro sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

L’assessore Latronico: un pilastro della digitalizzazione del sistema sanitario

Si è tenuto oggi, nell’Aula Magna del Campus universitario dell’Università degli Studi della Basilicata a Matera, l’evento “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0”, organizzato dalla Regione Basilicata e dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dedicato alla formazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

Un’iniziativa strategica per illustrare le novità del FSE 2.0 e le modalità operative di utilizzo da parte dei professionisti sanitari, in un’ottica di digitalizzazione e semplificazione dei servizi rivolti ai cittadini.

L’assessore regionale alla Salute e al PNRR, Cosimo Latronico, intervenuto all’apertura dei lavori, ha spiegato che “il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 rappresenta uno dei pilastri fondamentali del processo di digitalizzazione del nostro sistema sanitario. La Regione Basilicata ha lavorato con impegno per adeguarsi alle scadenze previste dal PNRR, investendo in infrastrutture, formazione e innovazione digitale. Questo evento segna un passaggio importante per rendere il FSE uno strumento davvero utile e pienamente operativo nella pratica clinica quotidiana”.