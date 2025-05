(ARC) Viabilit: Amirante, Gronda Est sgrava centro abitato di Sacile

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

sistema viario pi? ampio della Gronda Nord di Pordenone,

strategica per alleggerire la Pontebbana”

Sacile, 17 mag – “La Gronda Est di Sacile ? un esempio

concreto di come la Regione supporta i territori e le comunit?

locali nella realizzazione di opere attese e strategiche in grado

di rispondere a esigenze reali di cittadini e imprese. Migliorare

la viabilit? locale significa anche favorire la competitivit? del

sistema economico e garantire la sicurezza stradale e maggiore

qualit? della vita”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle

Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando

all’inaugurazione della Gronda Est a Sacile. Un’opera cruciale

per sgravare dal traffico il centro urbano, in particolare la

frazione di San Odorico. Conclusi i primi due lotti – la Regione

ha partecipato con un contributo di oltre 5 milioni di euro – che

collegano l’area del palazzetto dello sport sacilese con

l’autostrada A28, ? ora prevista la realizzazione del terzo lotto

gi? progettato e finanziato – con un contributo della Regione per

ulteriori 1,5 milioni – che raccorder? il tratto gi? realizzato

con la statale Pontebbana.

“Quest’opera – ha proseguito Amirante – non va letta come un

intervento isolato, ma si inserisce in una visione organica e

ampia della mobilit? regionale. La Gronda Est, infatti, dialoga

con un sistema viario pi? ampio ed esteso che comprende anche la

futura Gronda Nord di Pordenone (per la quale ? in corso la gara

per l’affidamento della progettazione definitiva esecutiva e la

direzione lavori, ndr), una infrastruttura sovracomunale a nord

della Pontebbana che collegher? Fontanafredda a Cordenons,

integrandosi poi con l’asse Cimpello-Sequals-Gemona”.

“L’obiettivo di questa rete viaria complessiva ? duplice – ha

concluso l’assessore -: da un lato alleggerire i centri abitati

dal traffico di attraversamento, restituendo vivibilit? ai comuni

interessati; dall’altro creare un collegamento diretto ed

efficace tra le diverse aree produttive dei Comuni e la grande

viabilit?, favorendo lo sviluppo economico e la competitivit? del

nostro territorio”.

