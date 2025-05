(ARC) Sport: Roberti, Corri Trieste favorisce coesione sociale e turismo

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 L’assessore regionale ha partecipato alla gara e premiato gli

atleti

Trieste, 17 mag – “Manifestazioni come la Corri Trieste sono la

dimostrazione concreta di come lo sport possa fare da motore non

solo per il benessere fisico, ma anche per la crescita del

territorio, la coesione sociale e la promozione turistica”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti, al termine della ventiduesima edizione della

Corri Trieste, che si ? svolta nel Porto Vecchio di Trieste e si

? conclusa con le premiazioni a cui lo stesso Roberti ha preso

parte, dopo aver partecipato alla corsa.

La Corri Trieste, organizzata da Asd Promorun in

co-organizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione

con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Rosso srl e la

Fondazione Burlo Garofolo ETS, ha riunito centinaia di runner tra

professionisti, famiglie e appassionati, offrendo uno spettacolo

di sport, condivisione e solidariet? nel cuore del capoluogo

giuliano.

L’assessore Roberti ha evidenziato “il valore della

manifestazione come esempio virtuoso di collaborazione tra

istituzioni, associazioni sportive e soggetti privati: un evento

capace di generare ricadute per il turismo, offrendo una vetrina

su Trieste e sull’intera regione. Al contempo la partecipazione

attiva di cittadini di ogni et? e provenienza conferma la

funzione dello sport quale strumento potente di inclusione e

aggregazione”.

“Da appassionato di corsa – ha dichiarato Roberti – ho voluto

essere presente anche in veste di atleta, vivendo dall’interno

l’entusiasmo, la fatica e la bellezza di questo evento. ? stato

emozionante condividere il percorso con famiglie, giovani, runner

esperti e campioni. Questa ? l’immagine migliore della nostra

regione: dinamica, accogliente, viva”.

L’edizione 2025 della Corri Trieste ha proposto un programma

articolato su tre eventi principali: la Corri Trieste 10

chilometri, gara competitiva su strada inserita nel calendario

nazionale Fidal; la Non Competitiva Ten, aperta a tutti,

all’insegna del divertimento e della partecipazione; la Rosso di

Sera Family Run, passeggiata solidale di 3 chilometri dedicata a

famiglie, bambini e amici a quattro zampe. L’iniziativa ha avuto

anche una finalit? benefica: parte del ricavato sar? destinato

alla Fondazione Burlo Garofolo, per il sostegno alla ricerca

scientifica e all’assistenza pediatrica.

