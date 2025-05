(ARC) Attivit produttive: Bini, Sapori Pro Loco esalta identit territorio

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Sat 17 May 2025

Regione

Trieste, 17 mag – “Il sistema delle Pro loco del Friuli Venezia

Giulia ? riconosciuto come un modello anche a livello nazionale,

grazie alla sua efficacia nel valorizzare il patrimonio

culturale, naturalistico, storico e artistico della nostra

regione. Un lavoro che contribuisce in modo concreto ad

arricchire l’offerta turistica. ‘Sapori Pro Loco’ ne ? la massima

espressione: una manifestazione che dimostra quanto si possa

realizzare attraverso sinergie virtuose, sostenute anche dalla

Regione, presente quest’anno a Villa Manin con lo spazio ‘Io sono

Friuli Venezia Giulia’. Un sentito ringraziamento va agli

organizzatori e ai circa 500 volontari che rendono possibile

questa edizione”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attivit? produttive e

turismo Sergio Emidio Bini, intervenendo oggi all’inaugurazione

della ventiduesima edizione di Sapori Pro Loco, in programma come

da tradizione nel compendio monumentale di Villa Manin a

Passariano di Codroipo. Inserito nella Guida alle sagre di

qualit? dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia (Unpli), l’evento

? organizzato dal Comitato regionale Unpli Fvg e si svolger? fino

al 25 maggio, con un fitto calendario di appuntamenti culturali,

musicali e gastronomici.

Come spiegato dall’assessore, Sapori Pro Loco ? una festa

radicata nella tradizione regionale, nonch? una celebrazione del

lavoro dei volontari. In Friuli Venezia Giulia, le Pro loco

contano oltre 20mila persone attive che ogni anno organizzano

circa 1.400 eventi, contribuendo in modo determinante alla

vitalit? delle comunit? locali.

“La Regione – ha dichiarato Bini – riconosce il valore sociale ed

economico dell’associazionismo legato alle Pro loco, sostenendo

iniziative come questa, capaci di generare ritorni in termini di

identit?, attrattivit? turistica e ricadute economiche sui

territori”.

Il sistema regionale delle Pro loco ? guardato con ammirazione

anche a livello nazionale, con numeri in continua crescita. Tra

il 2024 e l’inizio del 2025, l’Unpli FVG ha registrato 18 nuove

associazioni affiliate, mentre il 34% dei volontari ?

rappresentato da giovani, a conferma di un ricambio generazionale

sano e promettente.

Nei cinque giorni della manifestazione saranno coinvolti i

volontari di 24 Pro loco, impegnati nella proposta di 60

specialit? tipiche, accompagnate da vini e birre artigianali del

territorio. Il programma comprende inoltre oltre 50 appuntamenti

tra musica, folklore, artigianato, sport, arte e attivit? per

famiglie.

Cuore pulsante della rassegna sar? anche quest’anno lo spazio ‘Io