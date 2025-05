(ACON) MIGRANTI. CAPOZZI (M5S): CPR GRADISCA FALLIMENTARE, VA CHIUSO

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 (ACON) Trieste, 17 mag – “Abbiamo partecipato e contribuito

all’organizzazione della manifestazione per la chiusura del

Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo.

Da sempre, infatti, ci spendiamo per la chiusura dei Cpr: non

solo di quello ospitato nella localit? isontina, ma proprio di

tutti”.

Lo evidenzia la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento

5 Stelle) in una nota condivisa con la coordinatrice territoriale

goriziana ed ex consigliera regionale Ilaria Dal Zovo, dopo aver

entrambe partecipato alla mobilitazione che avuto luogo a

Gradisca d’Isonzo, con partenza da piazza Unit?.

“Ci siamo uniti agli altri partecipanti – aggiunge la Capozzi –

non a caso insieme alla nostra collega Dal Zovo che, ai tempi

della Giunta Serracchiani, aveva presentato in prima persona una

mozione tematica all’Assemblea legislativa regionale, poi

approvata, che aveva come obiettivo proprio la chiusura dei Cpr.

Un’azione proseguita in modo incessante anche in seguito a una

serie di sopralluoghi, nel corso dei quali abbiamo colto la

fragilit? della struttura. In tali circostanze, tuttavia, non

abbiamo potuto evitare di cogliere la dedizione delle Forze

dell’ordine che lavorano sotto organico, rischiando la propria

vita e ai cui componenti va tutta la nostra riconoscenza”.

“I Cpr si risolvono in una detenzione amministrativa che non ci

appartiene – sottolineano le due pentastellate – e che non deve

trovare spazio nella costruzione di una societ? democratica e

solidale. In alcuni casi sono addirittura luoghi peggiori degli

stessi istituti penitenziari, dove vengono calpestati i diritti e

la dignit? umana”.

“Non condividiamo questo sistema dell’accoglienza, lacunoso e

fallimentare – concludono -, nell’ambito del quale un esempio

estremamente lacunoso ? costituito proprio dai Cpr. L’accoglienza

deve invece tener maggiormente conto della dignit? della persona,

perch? parliamo di uomini e donne che attraversano momenti di

grande difficolt? per fuggire dai Paesi di provenienza. E, in

alcuni casi, non ci risulta proprio che questo accada”.

ACON/COM/rcm

171900 MAG 25