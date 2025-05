(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 L’assessore all’assemblea dell’istituto di credito. “Non solo

presidio economico, ma motore di crescita culturale e sociale”.

Pordenone, 17 mag – “Il credito cooperativo in Friuli Venezia

Giulia ha sempre avuto una funzione profondamente radicata nella

nostra storia e nei nostri territori: quella di essere non solo

un presidio economico, ma anche un alleato per sostenere la

crescita e lo sviluppo sociale e culturale delle comunit?. La

nascita di Banca 360 ha saputo interpretare questa funzione in

chiave moderna, con uno sguardo al futuro e una capacit?

organizzativa che oggi d? i suoi frutti”.

Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale alle

Infrastrutture e territorio Cristina Amirante partecipando – in

rappresentanza del governatore della Regione Massimiliano Fedriga

– all’assemblea dei soci di Banca 360 Credito Cooperativo Fvg.

All’assemblea era presenta anche l’assessore regionale alle

Risorse agroalimentari Stefano Zannier.

L’istituto, nato nel 2023 in seguito alla fusione tra FriulOvest

Banca e Banca Ter, conta in regione su 59 sportelli e presenta

impieghi per oltre 2 miliardi di euro. Oltre 20mila sono i soci,

circa 100mila i clienti, di cui 50mila correntisti.

Amirante ha evidenziato il valore della cooperazione bancaria

come modello che affonda le radici nella solidariet? e nella

responsabilit? condivisa. “L’aggregazione di istituti cooperativi

– ha rimarcato nel suo intervento – non ha solo rafforzato la

solidit? e la capacit? operativa della banca, ma ha saputo

mantenere viva l’anima mutualistica e territoriale del credito

cooperativo. Una banca che non dimentica di essere parte attiva

di un sistema di relazioni locali, contribuendo in modo concreto

alla tenuta e allo sviluppo dei territori, anche in aree

periferiche o meno servite”.

Ringraziando i vertici dell’istituto e tutti i soci, l’assessore

ha aggiunto: “La Regione riconosce e valorizza il ruolo che il

credito cooperativo svolge nell’accompagnare percorsi di crescita

sostenibile. La vostra attenzione all’economia circolare, alla

sostenibilit? sociale e all’etica d’impresa ? un esempio concreto

di come la finanza possa contribuire al benessere e allo sviluppo

equilibrato dei territori. Continueremo – ha concluso Amirante –

a fare la nostra parte per valorizzare le esperienze virtuose che

mettono al centro la persona, il lavoro, l’impresa e il sociale”.

ARC/LIS/ma

171900 MAG 25