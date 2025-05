(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Comunicato stampa

Giornata internazionale dell’infermiere: un convegno organizzato dalle tre Aziende sanitarie Modenesi

Modena, domenica 11 maggio, 2025 – Domani, lunedì 12 maggio dalle ore 13,30 alle 18,30, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Azienda USL di Modena e Ospedale di Sassuolo S.p.A., organizzano in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere il convegno dal titolo La professione infermieristica… tra orgoglio e pregiudizi. L’evento è destinato ai professionisti e si tiene nell’Aula Magna del Centro Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia al Policlinico di Modena (via del Pozzo 71) con lo scopo di fare il punto sull’evoluzione di una professione fondamentale della salute che deve riuscire a rimanere appetibile per le nuove leve. L’evento vedrà la partecipazione degli “8 Mani” che con il loro spettacolo chiuderanno la giornata.