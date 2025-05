CS SCOMPARSA MASCITELLI, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

*Verrecchia (FdI): Profondo cordoglio per la scomparsa di Alfonso

Mascitelli*

“Esprimiamo il nostro dolore e cordoglio per l’improvvisa e prematura

scomparsa di Alfonso Mascitelli, direttore sanitario della Asl 1

Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Mascitelli è stato una figura di grande valore

per la nostra regione, dedicando la sua vita al servizio pubblico con

passione e competenza. Dapprima come Consigliere regionale, poi come

senatore e infine nel suo delicato ruolo di direttore sanitario, ha saputo

affrontare con determinazione e capacità le molteplici sfide del settore

sanitario, contribuendo in modo significativo al miglioramento dei servizi

e della gestione sanitaria abruzzese. Sempre disponibile all’ascolto e al

confronto, ha lavorato con instancabile impegno, coniugando esperienza e

umanità, lasciando un segno profondo nella comunità e tra i suoi colleghi.

Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, unendoci

al dolore di quanti ne hanno apprezzato il lavoro e la dedizione.” Lo

dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo

Verrecchia.

L’Aquila, 11 maggio 2025

