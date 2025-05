CS SCOMPARSA MASCITELLI, LA NOTA DI SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Scomparsa Mascitelli, il cordoglio di Sigismondi (FdI)

“La prematura scomparsa del direttore della Asl1, Alfonso Mascitelli,

rappresenta una grave perdita per la sanità abruzzese e per tutti coloro

che hanno avuto modo di conoscerlo. Con dedizione e competenza, ha servito

le istituzioni e il territorio, contribuendo in modo significativo al

miglioramento del sistema sanitario regionale. Il suo impegno, la sua

esperienza e la sua sensibilità resteranno un riferimento per chi opera nel

settore. In questo momento di grande dolore, rivolgo il mio più sincero

cordoglio alla sua famiglia”. Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli

d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

L’Aquila, 11 maggio 2025

