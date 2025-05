CS – Giro d’Italia, il 12 maggio a Marina di Ginosa l’evento “Storie a pedali – il ciclismo come scuola di vita” 

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Giro d’Italia, il 12 maggio a Marina di Ginosa l’evento “Storie a pedali –

il ciclismo come scuola di vita”

Il conto alla rovescia per l’arrivo del Giro d’Italia e del Giro-E 2025 a

Ginosa e Marina di Ginosa è iniziato. In attesa della tappa della corsa

rosa che attraverserà Marina di Ginosa e della partenza del Giro-E da

Ginosa del prossimo 14 maggio, lunedì 12 maggio la comunità locale si

riunirà per un evento speciale all’insegna del racconto, della memoria e

della passione sportiva.

Alle ore 18:30, presso l’Hotel Stella Maris di Marina di Ginosa, si

terrà “Storie

a pedali: il ciclismo come scuola di vita”, un incontro pubblico che

esplorerà il valore formativo e sociale del ciclismo, con testimonianze

istituzionali e sportive di rilievo nazionale.

Interverranno:

–

Vito Parisi, Sindaco di Ginosa

–

On. Vito De Palma, Deputato della Repubblica Italiana

–

On. Roberto Pella, Deputato e Presidente della Lega Ciclismo

Professionistico

–

Vincenzo Piccenna, Assessore allo Sport del Comune di Ginosa

–

Domenico Gigante – Assessore al Turismo del Comune di Ginosa

–

Gianni Bugno – Campione del Mondo e Campione Olimpico di Ciclismo

–

Fabio Vegni – Direttore Coppa Italia delle Regioni 2025

Durante l’incontro verrà conferita una targa commemorativa in ricordo di

Nino Panetta, storico Presidente dell’Associazione Ciclistica Marinese,

figura simbolo della passione ciclistica locale.

L’evento del 12 maggio rappresenta un’occasione per tutta la cittadinanza

di vivere da protagonisti il clima che accompagna la Corsa Rosa,

riscoprendo il legame profondo tra sport, comunità e territorio.