Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 10/05/2025

Festa dell’Europa: il “Team Olivia Kaufmann e Andreas Kofler” vince il Poetry slam in Consiglio provinciale

Successo per l’iniziativa sul tema Pari.Opportunità andata in scena oggi in Consiglio provinciale. La performance con la poesia “Das weiße Lacken” (Il lenzuolo bianco) è stata la più apprezzata dal pubblico in sala. Insieme ai featuring poets Gloria Riggio ed Emil Kaschka, il giovane team di slammers preparerà un testo inaugurale per la Seduta congiunta/Dreier Landtag di giugno.

