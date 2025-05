(ARC) Eventi: Scoccimarro, doveroso omaggio a Grilz e vittime informazione

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Trieste, 10 mag – “Amerigo Grilz era, nel suo lavoro di

giornalista, super partes: mi raccontava dei suoi reportage dalle

Filippine, quando tra i maoisti veniva chiamato ‘compagno’ ed era

tutt’altro da come viene narrato da gente che non lo conosce e

che spesso non era nemmeno nata quando ? morto: ? quindi doveroso

questo omaggio tributatogli dal Premio, cos? come ? doveroso

ricordare tutte le vittime dell’informazione”.

Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio

Scoccimarro, alla serata organizzata nel quadro della seconda

edizione del “Premio giornalistico Almerigo Grilz” i cui premiati

verranno annunciati il 19 maggio.

Oltre ad annunciare il premio alla carriera, tributato

all’inviato del Corriere della Sera Renzo Cianfanelli, Fausto

Biloslavo, inviato di guerra fondatore dell’Agenzia Albatross

assieme a Gian Micalessin proprio assieme a Grilz e oggi tra i

promotori del premio aperto ai giornalisti under 40 anni, ha

anticipato che nella rosa dei primi tre classificati ci saranno

reportage di giovani giornaliste.

Moderata da Matteo Cargneletto, la serata tenutasi in sala

Luttazzi al Magazzino 26 a Trieste, ha introdotto l’anteprima del

video reportage realizzato in Mozambico da Biloslavo in occasione

della missione organizzata dall’associazione “Amici di Almerigo”

per recare la targa commemorativa dedicata al reporter collega e

amico, ucciso nel 1987 in uno scenario di guerra civile, e

sepolto per sua volont? sotto un albero nel Paese africano.

“Grilz ? stato un grande giornalista – ha ricordato a margine

della serata l’assessore – che non si ? risparmiato nei teatri di

guerra e ha pagato con la vita il rischio. Ha avuto adesso il

giusto tributo postumo con questo premio, ma con quasi

quarant’anni di ritardo. Spiace che la sede dei giornalisti in

Corso Italia a Trieste veda ricordati i nomi di Marco Lucchetta

e gli altri caduti per l’informazione triestini ma non quello di

Grilz: Almerigo credeva profondamente nell’importanza del lavoro

di giornalista, ma viene ostracizzato ancora oggi perch? era un

dirigente nazionale del Fronte della Giovent? e del Movimento

Sociale Italiano. Era gi? allora un fuoriclasse, oggi – lo dice

il presidente del Senato – se avesse scelto la politica sarebbe

certamente ministro”.

ARC/EP/gg

101620 MAG 25