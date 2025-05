(ARC) Eventi: Riccardi, 50 anni di solidariet concreta col Csg G. Micesio

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Udine, 10 mag – “Il Centro solidariet? giovani “Giovanni

Micesio” rappresenta una delle realt? pi? significative del

nostro territorio nel campo dell’accoglienza, del recupero e

dell’inclusione sociale. Una presenza radicata nel tempo, capace

di adattarsi ai cambiamenti della societ? senza mai perdere la

propria identit? e la centralit? della persona. Una presenza

radicata nel tempo, un esempio di solidariet? concreta e di

comunit? che si prende cura”.

Sono le parole dell’assessore alla Salute del Friuli Venezia

Giulia, Riccardo Riccardi, che oggi ha partecipato alla messa di

ringraziamento per i cinquant’anni dalla fondazione del Centro

solidariet? giovani (Csg) “Giovanni Micesio”, rito cristiano

celebrato nella chiesa di San Pio X, a Udine, dall’arcivescovo di

Udine monsignor Riccardo Lamba, insieme a don Davide Larice,

fondatore e presidente onorario, e a don Giuseppe Faccin, attuale

presidente.

La celebrazione ha aperto ufficialmente il programma degli eventi

per il cinquantesimo anniversario del Centro, che proseguir? nei

prossimi mesi con la presentazione di un libro commemorativo e

due convegni tematici.

“Fondamentale la sinergia tra le istituzioni pubbliche e le

realt? del Terzo settore come il Csg, che operano ogni giorno

accanto alle persone pi? fragili, costruendo percorsi di