VVF Incendio locali ex manicomio

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, con l’appoggio di una squadra e dell’autobotte provenienti dalla sede centrale, sono intervenuti per un incendio sviluppatosi nel locale ex portineria di ciò che fu l’ospedale psichiatrico di Quarto. Le fiamme, sviluppatesi per cause non accertate, hanno interessato tutti i locali, dando fuoco a vestiti, materassi ed infissi presenti all’interno. Le fiamme sono state velocemente domate dai Vigili del Fuoco.