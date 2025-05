(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Mes: Piero De Luca (PD), governo continua a giocare col fuoco

“Il governo sta continuando a giocare col fuoco. Per colpa della destra l’Italia è l’unico Stato a non aver ratificato la riforma del Mes. Così facendo abbiamo però bloccato la sua entrata in vigore e la possibilità di attivare uno dei principali strumenti innovativi, il “backstop”, ossia il contributo al Fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie. Questa nuova funzione Salva-banche consente infatti quasi di raddoppiare la dotazione finanziaria del Fondo alimentato dagli istituti di credito, che oggi vale circa 80 miliardi, così da poter intervenire con le risorse del MES in caso di crisi bancarie, assicurando adeguate tutele ai risparmiatori europei ed anche italiani. Il governo dunque sta mettendo in pericolo la tenuta finanziaria dell’UE ma sta anche danneggiando la credibilità internazionale dell’Italia, che rischia peraltro di pagarne il prezzo su altri dossier, come emerge da indiscrezioni dell’Eurogruppo. Noi abbiamo depositato come Partito Democratico una seconda proposta di legge di ratifica della riforma del Mes a mia prima. Si calendarizzi immediatamente e si ponga fine alla narrazione demagogica e deleteria della destra anche su questa vicenda”. Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.

Roma, 9 maggio 2025

