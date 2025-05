Luiss, Agenda Eventi 12-16 maggio – con: BOCCARDELLI, CASSESE, ORSINA, MANZOCCHI, QUAGLIARIELLO, LUCCHINI, ZAMBITO MARSALA, FINOCCHI, BENANTI | E gli incontri al Salone del Libro di Torino

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Nazionalismo 2.0La sfida sovranista all’Europa integrata

Martedì 13 maggio, ore 17:30Loft, Campus Luiss, Viale Romania 32

Nell’ambito della serie Biblioteca di Politica, promossa dalla School of Government e dal Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, sarà presentato il volume di Sergio Fabbrini “Nazionalismo 2.0: La sfida sovranista all’Europa integrata”.

Dopo l’introduzione di Gaetano Quagliariello, Dean della Luiss School of Government, discuteranno con l’autore:Sabino Cassese, Giudice emerito, Corte Costituzionale;Veronica De Romanis, Luiss;Sofia Ventura, Università di Bologna.

Modera: Maria Savona

Al centro della tempesta.L’Europa tra ordine mondiale e disordine globale

Mercoledì 14 maggio, ore 17:30Sala delle Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12

Presentazione del libro (edito da Rai Libri e Luiss University Press) di Donato Bendicenti, Responsabile della Sede di Corrispondenza Rai di Bruxelles.

Dopo i saluti del Rettore PaoloBoccardelli, discuteranno con l’autore:

Stefano Manzocchi, Prorettore per la Ricerca e la Terza Missione, Luiss;Giovanni Orsina, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Luiss;Lucia Aleotti, Vice Presidente per il Centro Studi, Confindustria.

Modera: Francesca Romana Elisei, Giornalista Tg2.

The Augmented AI-Human JobNuovi scenari delle professioni nell’era AI

Giovedì 15 maggio, ore 11:00Aula 200, Campus Luiss, Viale Romania 32

L’Osservatorio Look4Ward del Centro di Ricerca in Strategica Change “Franco Fontana”, in collaborazione con Intesa San Paolo, rifletteranno sui nuovi trend dell’intelligenza artificiale e quale impatto avrà sul mondo del lavoro, in termini occupazionali e di formazione alle nuove competenze, assieme ai rappresentanti di aziende, società di consulenza ed esperti di settore.

Dopo i saluti diPaoloBoccardelli, Rettore, Luiss;Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, Intesa Sanpaolo;

Interverranno tra gli altri: Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs, Intesa Sanpaolo;Enzo Peruffo, Dean Graduate School e Direttore Scientifico Osservatorio Look4ward, Luiss;Irene Finocchi, Direttrice Dipartimento AI & Data Decision Science e Full Professor of Computer Science, Luiss;Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’Informazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Membro del Comitato sull’A.I. delle Nazioni Unite.

Per maggiori informazioni sul programma

Luiss University Press: gli incontrial Salone Internazionale del Libro di Torino

Giovedì 15 maggio, ore 18:15-19.15Lingotto Pad. 2 Sala Internazionale

Incontro con Chen Qiufan, curatore de “Il Tao delle macchine” (Luiss University Press)

Per maggiori info

Sabato 17 maggio, ore 20:00-21:00Lingotto Piazzale 5 Palco Live

Presentazione di Baccano, la nuova etichetta discografica della Luiss University Press.

Per maggiori info

Lunedì 19 maggio, ore 12:45-13:45Lingotto Pad. Oval Caffè Letterario

Incontro con Andrea Battista, autore di “Exit Strategy” (Luiss University Press)

Per maggiori info

Ascolta Luiss Weekend

Il Press Office dell’Ateneo pubblica un podcast settimanale con le uscite degli esperti, le notizie e gli eventi che coinvolgono l’Università.

Tutti gli episodi sono disponibili qui

Press Office

LuissLibera Università Internazionaledegli Studi Sociali Guido Carli

Annalisa Pacini

Head of Press Office

Eleonora Giusto

Press Office

Paolo CantorePress Office