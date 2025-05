(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 COMUNICATO STAMPA

L’augurio di Cia a Papa Leone XIV. Insieme per la sicurezza alimentare globale

Il presidente Fini: “Con il nuovo Pontefice in cammino per la pace, ripartendo delle aree rurali e marginali”

Roma, 9 mag – Da Cia-Agricoltori Italiani l’augurio a Papa Leone XIV. La Confederazione tutta

accoglie con speranza e impegno l’elezione a pontefice del cardinale Roberto Francis Prevost,

apprezzandone la mitezza e la semplicità condivisa nel suo primo saluto dalla Loggia delle Benedizioni.

“Nel nome e nelle parole scelte per presentarsi al mondo, rintracciamo con partecipazione il

cammino francescano avviato da Bergoglio, vicino agli ultimi e a madre terra, rafforzato da una nuova

attenzione alla giustizia sociale e alla solidarietà di cui la pace, da lui invocata, ha estremamente bisogno.

La sua esperienza missionaria in Perù guidi al rispetto e alla tutela delle aree rurali e marginali del mondo,

spinga a un’intesa globale per cibo sicuro e accessibile a tutti”. Questo l’omaggio del presidente nazionale

di Cia, Cristiano Fini, a Papa Leone XIV, esprimendo la vicinanza dei tanti agricoltori associati.